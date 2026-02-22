Canik\'te Ramazan serüveni devam ediyor

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Şehr-i Ramazan Serüveni'yle 7'den 70'e Ramazan ayının sevincini paylaştıklarını, çocukları ve gençleri geleneksel eğlenceler ve özel etkinlikle buluşturduklarını söyledi.

Hacivat ve Karagöz başta olmak üzere geleneksel orta oyunlarının sahnelendiği Canik Şehr-i Ramazan Serüveni etkinlik çadırında, animasyon, sihirbaz, bilim, kukla ve vantrolog gösterileriyle çocuklar ve gençler doyasıya eğleniyor. Çeşitli ikramların da gerçekleştirildiği Canik Şehr-i Ramazan Serüveni etkinlik çadırında, ayrıca düzenlenen yarışmalarla çocuklar ve gençler birbirinden özel hediyelerin sahibi oluyor.

Canik Şehr-i Ramazan Serüveni etkinliklerine gelen ailelerin Ramazan sevinci paylaşan Başkan İbrahim Sandıkçı, çocuklara ve gençlere hediye takdiminde bulundu. Canik Şehr-i Ramazan Serüveni etkinlik çadırının Ramazan ayı boyunca ilçenin tüm mahallelerinde yer alacağını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, gösterilerin, ödüllü yarışmaların ve aktivitelerin devam edeceğini kaydetti. Canik Şehr-i Ramazan Serüveni'yle Ramazan ayının manevi atmosferi eşliğinde gençlerle ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ettiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik Şehr-i Ramazan Serüveni etkinliklerimizi bu Ramazan ayında da sürdürüyoruz. Gelenekten geleceğe Ramazan diyerek çocuklarımızı ve gençlerimizi geleneksel Ramazan eğlenceleri ve birçok özel etkinlikle bir araya getiriyoruz. Ailelerimizle mübarek Ramazan ayının sevinç ve bereketine ortak oluyoruz. Canik'te hafızalarımızda daima yer edinecek Ramazan akşamlarına ortak oluyor, Canik Şehr-i Ramazan Serüveni etkinlik çadırımızda buluşmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN