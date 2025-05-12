Canik\'e 2. Yeni Bulvar Yolu geliyor

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik ilçesine kazandırılacak olan 2. Yeni Bulvar Yolu ile ulaşım ağının daha da güçleneceğini açıkladı. Yeni bulvar yolunun Samsun Şehir Hastanesi'ne bağlantı sağlayacağını vurgulayan Başkan Sandıkçı, proje planlamalarının tamamlandığını ve kısa süre içinde yapım çalışmalarına başlanacağını söyledi.

Canik'te ulaşımı rahatlatacak önemli bir projeyi daha hayata geçireceklerini belirten Başkan Sandıkçı, "Canik 2. Yeni Bulvar Yolu'yla ilçemizin ulaşım ağının gücüne güç katacağız. Şehit Mesut Birinci Caddesi'ni Canik Yeni Bulvar Yolu'na bağlayacak olan güzergah ile vatandaşlarımız Samsun Şehir Hastanesi'ne kolay ve konforlu şekilde ulaşabilecek" dedi.

Yeni bulvar yolunun 20 metre genişliğinde planlandığını belirten Başkan Sandıkçı, projenin sadece ulaşım değil, şehirleşme açısından da önemli bir adım olduğunu söyledi. Sandıkçı, "Modern şehirleşme ve sorunsuz ulaşım hedefimiz doğrultusunda Canik'in çehresini değiştiriyoruz. Soğuksu, Karşıyaka, Uludağ ve Gaziosmanpaşa Mahallelerimizi kapsayan Canik Yeni Bulvar Yolu'nu vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şimdi de 2. Yeni Bulvar Yolu'nun yapımına başlıyoruz. Depreme dayanıklı yaşam alanlarını, yeni sosyal donatı alanlarını ve güvenli yolları ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN