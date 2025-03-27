Canik\'te binler Kadir Gecesi\'nde buluştu

Samsun'un Canik Belediyesi'nin ilçede düzenlediği 'Kadir Gecesi Özel Programı'nda eller semaya açıldı.

Canik Belediyesi ilçede Kadir Gecesi Özel Programı düzenledi. Binlerce vatandaşın katıldığı programın konukları olan 2024 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Dünya Birincisi Muhammed Sizcan ve 2010 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Dünya İkincisi Adem Bilir, gerçekleştirdiği Kur'an-ı Kerim tilavetiyle adeta kulakların pasını sildi. Kadir Gecesi'nin sevincinin paylaşıldığı programda ilçe sakinleriyle bir araya gelen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatandaşlarla ilgilenerek onların Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

Kadir Gecesi'nin hayırlar getirmesini temenni eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde tertip ettiğimiz Kadir Gecesi Özel Programımızda hemşehrilerimizle buluştuk. Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin huzurunu ve bereketini paylaştık. Yüce Mevla ibadetlerimizi makbul, dualarımızı kabul eylesin. Mübarek Kadir Gecesi'nin ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyor, mazlum coğrafyalarda akan gözyaşının dinmesine vesile olmasını diliyorum" dedi.

Hasköy Meşe Cami'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Enderun Usulü teravih namazı kılındı. Zaman zaman duygu dolu anlar yaşanan programda şehitler ve dünya mazlumları için dualar edildi. Canik Belediyesi, programın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu. - SAMSUN