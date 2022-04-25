Canik'te "Kadir Gecesi" özel programı - Son Dakika
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Canik'te "Kadir Gecesi" özel programı

25.04.2022 14:26
Canik'te "Kadir Gecesi" özel programı

Canik Belediyesi, Ramazan'ın 27'nci gecesinde ilçede Kadir Gecesi özel programı düzenleyecek.

Canik Belediyesi, Ramazan'ın 27'nci gecesinde ilçede Kadir Gecesi özel programı düzenleyecek.

Canik Hasköy Meşe Camisi'nde düzenlenecek program 27 Nisan Çarşamba akşamı saat 21.00'de başlayacak. Kur'an-ı Kerim'i ve ezanı güzel okuma yarışmasında Türkiye birinciliği elde eden Kur'an bülbüllerinin de yer alacağı programda çifte ezan okunup Enderun usulü teravih namazı kılınacak. Canik Belediyesi ve Canik İlçe Müftülüğü iş birliğinde gerçekleştirilecek programda ikramların da olacağı bildirildi.

"Kadir Gecesi bin aydan hayırlı"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Çarşamba akşamı Hasköy Meşe Camisi'nde düzenlenecek Kadir Gecesi programına tüm ilçe halkını davet ettiğini belirtti. Tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutladığını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Ramazan-ı Şerif ayının son günlerini idrak ettiğimiz bu kutlu zaman diliminde Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne erişmenin huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu gecenin feyiz ve bereketinden en güzel şekilde istifade etmemiz adına ilçemizde düzenleyeceğimiz Kadir Gecesi özel programına kadınıyla erkeğiyle, çocuğuyla genciyle tüm ilçe halkımızı davet ediyoruz. Rabbim hepimizi arınmış bir şekilde bayrama erişmeyi ve razı olduğu kullar arasına dahil olmayı nasip eylesin. Tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutluyor; huzur, barış, mutluluk ve kardeşlik içerisinde nice Ramazan ayı idrak etmemizi Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" dedi.

Canik Belediyesi tarafından organize edilen Kadir Gecesi özel programı, Çarşamba akşamını Perşembe gününe bağlayan 27 Nisan akşamı saat 21.00'de Canik Hasköy Meşe Camisi'nde gerçekleştirilecek. - SAMSUN

Canik'te Kadir Gecesi özel programı
Canik'te Kadir Gecesi özel programı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Canik'te 'Kadir Gecesi' özel programı - Son Dakika


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