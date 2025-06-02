Canik'ten ihtiyaç sahibi ailelere 5 bin TL destek müjdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Canik'ten ihtiyaç sahibi ailelere 5 bin TL destek müjdesi

Canik\'ten ihtiyaç sahibi ailelere 5 bin TL destek müjdesi
02.06.2025 15:37  Güncelleme: 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Aile Yılı'na özel projeleri uygulamaya aldıklarını ifade ederek, 2025 yılı Haziran ayından itibaren çocuk sahibi olan ihtiyaç sahibi ailelere 5 bin Türk Lirası destek sağlayacaklarını belirtti.

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Aile Yılı'na özel projeleri uygulamaya aldıklarını ifade ederek, 2025 yılı Haziran ayından itibaren çocuk sahibi olan ihtiyaç sahibi ailelere 5 bin Türk Lirası destek sağlayacaklarını belirtti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 2025 Aile Yılı'na özel projelerle ailelere hem sosyal hem de maddi destek sunan projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade etti. Canik Belediye Meclisi Haziran Ayı Açılış Toplantısı'nda Canik'te 2025 yılı Haziran ayından itibaren çocuk sahibi olan ihtiyaç sahibi ailelere 5 bin Türk lirası destek sağlayacaklarını söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'te Aile Yılı'na özel projelerle ailelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

Aile Yılı'na Canik'ten katkı

Canik Belediye Meclisi Haziran Ayı Açılış Toplantısı, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın başkanlığında gerçekleşti. Gündem maddelerinin görüşüldüğü ve ilgili maddelerin komisyonlara sevk edildiği toplantıda konuşan Başkan İbrahim Sandıkçı, 2025 Aile Yılı'nda ilçede çocuk sahibi olan ihtiyaç sahibi olan ailelere 5 bin Türk lirası destek vereceklerini kaydederek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2025 Aile Yılı'na özel projelerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Aile bağlarını ve aile içi iletişimi güçlendirmeyi hedefleyen sosyal projelerimizle birlikte ailelerimize maddi destek sağlayan projelerimizi de uygulamaya alıyoruz. Bu çerçevede, 2025 yılının Haziran ayı itibari ilçemizde çocukları dünyaya gelen ihtiyaç sahibi ailelerimize 5 bin Türk lirası destek sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Anne adaylarına bebek destek paketi

Aile Yılı'nda ilçedeki anne adaylarına Bebek Destek Paketi hediye etmeyi sürdürdüklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizdeki anne adaylarımıza Bebek Destek Paketlerimizi hediye etmeye devam ediyoruz. İlçemizde sürdürdüğümüz projemizle, Gebe Bilgilendirme Eğitimi'ni tamamlayan tüm anne adaylarımıza Bebek Destek Paketlerimizi hediye ediyoruz. Özenle hazır hale getirdiğimiz Bebek Destek Paketlerimizin içerisinde, yenidoğan çocuklarımızın tüm ihtiyaç ürünleri yer alıyor. 2025 Aile Yılı'na özel projelerimiz ve çalışmalarımızla ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Toplantı, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın ilçede devam eden projeler hakkında belediye meclis üyelerine bilgilendirmelerde bulunmasının ardından son buldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İbrahim Sandıkçı, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, samsun, Yerel, Çocuk, Canik, Son Dakika

Son Dakika Yerel Canik'ten ihtiyaç sahibi ailelere 5 bin TL destek müjdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Hande Baladın’ı transfer etti Fenerbahçe, Hande Baladın'ı transfer etti
Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor Tabelada büyük değişiklik olacak Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor! Tabelada büyük değişiklik olacak
Bonservis rekoru kıracak İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
Sofraların vazgeçilmezi böyle taşındı, ekipler hemen imha etti Sofraların vazgeçilmezi böyle taşındı, ekipler hemen imha etti
Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu
İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi
Türkiye’nin tahıl ambarında korkutan görüntü Tarla baştan başa yarıldı Türkiye'nin tahıl ambarında korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı
İlk 50’de tek Türk takımı UEFA güncel sıralamayı açıkladı İlk 50'de tek Türk takımı! UEFA güncel sıralamayı açıkladı
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
İlk görüşme gerçekleşti Galatasaray’ın eski yıldızı Beşiktaş’a imzayı atıyor İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a imzayı atıyor
Ünlü oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti

11:09
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç
10:06
5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
09:58
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
16:24
Fenerbahçe’de gözler Tuncay Şanlı ve Gökhan Gönül’e çevrildi
Fenerbahçe'de gözler Tuncay Şanlı ve Gökhan Gönül'e çevrildi
16:23
Selçuk İnan’ı göreve getiren Kocaelispor milli oyuncuya imza attırıyor
Selçuk İnan'ı göreve getiren Kocaelispor milli oyuncuya imza attırıyor
16:20
İstanbul’daki barış zirvesi sonrası Zelenski’den ilk açıklama: Yeni bir esir takası hazırlığındayız
İstanbul'daki barış zirvesi sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Yeni bir esir takası hazırlığındayız
16:15
Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın! Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
16:12
Togg’dan bir ilk Taksitler ev kiralarıyla eşitlendi
Togg'dan bir ilk! Taksitler ev kiralarıyla eşitlendi
15:57
Trafikte çılgına dönen İlker Aksum’dan ağır küfür ve hakaret
Trafikte çılgına dönen İlker Aksum'dan ağır küfür ve hakaret!
15:32
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
15:30
Tatil fotoğrafları Real Madrid’de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler’e henüz hazır değil
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil
15:21
Ünlü çete lideri, İspanya’da bir tetikçi tarafından öldürüldü
Ünlü çete lideri, İspanya'da bir tetikçi tarafından öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2025 12:04:08. #7.13#
SON DAKİKA: Canik'ten ihtiyaç sahibi ailelere 5 bin TL destek müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.