Çankaya Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutladı

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Çankaya Belediyesi, ilçenin dört bir yanında düzenlediği etkinliklerle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Başkentlilerin yoğun katılım gösterdiği kutlamalar, konserlerle taçlandı.

31.08.2024 11:04  Güncelleme: 11:20
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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ilçenin dört bir yanında düzenlediği etkinliklerle kutladı. Başkentlilerin gün boyu Bando ve HOY-TUR gösterilerine yoğun katılım gösterdiği Zafer Bayramı kutlamaları, konserlerle taçlandı.

Çankaya Belediyesi, Büyük Zafer'in 102'nci yılını, ilçenin farklı yerlerinde düzenlediği bando, HOY-TUR gösterileri ve konserlerle kutladı. Çankaya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının ilk adresi, Çayyolu Atapark oldu. Atapark'ta başlayan tören, Çankaya Bandosu ve HOY-TUR Halk Dansları Topluluğu'nun gösterileriyle kentin birçok noktasında devam etti.

Ankara'nın en yoğun noktalarından Çankaya Belediye Başkanlığı önü, Çayyolu, Kızılay, Kuğulu Park, Bahçelievler 7. Cadde, Abidin Paşa Milli Mücadele Müzesi ve Anıtpark'ta düzenlenen kutlamalarda Başkentliler bayram coşkusu yaşadı. Bando ve HOY-TUR gösterisi caddeleri dolaşarak çaldığı marş ve şarkılara Başkentliler de eşlik etti. Kuğulu Park ve Bahçelievler de Türk bayrağı dağıtılarak Büyük Zafer'in yıl dönümü kutlandı.

Abidinpaşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi ve Çayyolu Muharrem Dalkılıç Parkı'ndaki kutlamalarda Tolga Kaya, Uğur Aslan ile Tahir Aydoğdu Ensemble eşliğinde Melihat Gülses sahne aldı.

Başkan Güner, Zafer Bayramı'nı kutladı

Konserlere katılan ve vatandaşlara seslenen Başkan Güner, Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi bahçesinde düzenlenen programda, "Bugün 30 Ağustos'un anlam ve önemine yakışır bir yerde, Abidin Paşa Milli Mücadele Müzemizin bahçesinde hem sabah hem de bu saatlerde gün boyu etkinlikler yaptık. Sizler de bizleri yalnız bırakmadınız, birlikte olduk hepinize çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Falih Rıfkı Atay'ın 30 Ağustos ile ilgili sözlerini hatırlatan Başkan Güner, "Yazar, 'Nemiz varsa; bağımsız bir devlet kurmuşsak, hür vatandaş olmuşsak, şerefli insanlar gibi dolaşıyorsak, yurdumuzu Batı'nın, vicdanımızı Doğu'nun pençesinden kurtarmışsak, şu denizlere bizim diye bakıyor, bu topraklarda ana bağrının sıcağını duyuyorsak, belki nefes alıyorsak; hepsini, her şeyi 30 Ağustos Zaferi'ne borçluyuz' diyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Nice bayramlarda birlikte olmayı diliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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