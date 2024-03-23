Çankaya Belediyesi 60. Kütüphane Haftası\'nı dolu dolu kutluyor

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Çankaya Belediyesi, 25-31 Mart arasında düzenlenecek 60. Kütüphane Haftası'nı dolu dolu kutlamaya hazırlanıyor.

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenecek etkinliklerde kültür, sanat, edebiyat, tiyatro, kütüphanecilik konulu panellerin yanı sıra, sergi ve atölyeler de yer alacak.

Hafta boyunca Çankayalı çocuklar için de Dilekler-50.Yıl Halide Edip Adıvar Kütüphanesi, Prof. Dr. Bahriye Üçok Kütüphanesi, 23 Nisan Çocuk Evi, Sevgi Soysal Kütüphanesi ve Minik Adımlar Kütüphanesi'nde drama atölyeleri ve birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlenecek.

Kütüphane haftası kapsamında 28 Mart'ta Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 2021 yılında hayatını kaybeden TRT'nin duayen spikeri Aylin Özmenek de anılacak. Saat 14.00'te başlayacak ve Özmenek'in görme engelliler için seslendirdiği kitabın dinleneceği etkinliğe, Türkiye Şampiyonu Çankaya Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları da katılacak.