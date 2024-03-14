Çankaya Belediyesi Baharevleri\'nde İlk Yardım Eğitimi

Çankaya Belediyesi Baharevleri, kursiyerleri için Milli Eğitim Bakanlığı sertifikalı İlk Yardım Eğitimi düzenledi. Üç dönem halinde düzenlen eğitimlerde, 75 kişi sertifika almaya hak kazandı.
Toplum yararına çalışmalarını sağlık eğitimleri ile sürdüren Çankaya Belediyesi, Baharevleri kursiyerleri için ilk yardım eğitimi düzenledi. Milli Eğitim Bakanlığı İlçe Halk Eğitim Merkezi ile iş birliği yapan Çankaya Belediyesi, Mutlukent ve Çayyolu Bahar Evi'nde üç dönem boyunca ilk yardım kursuna katılım sağlayan ve eğitim sonunda yapılan sınavı başarıyla geçen 75 kursiyer için sertifika töreni düzenledi. Çayyolu Hizmet Binası'nda gerçekleşen törende kursiyerlere katılım sertifikaları takdim edildi.
Maketler üzerinde kalp masajı uygulamalarının yapıldığı ilk yardım eğitimi ile acil yardım gereken zamanlarda profesyonel yardım ekipleri gelene kadar hastaya nasıl müdahale edileceği konusunda eğitim verildi. Yaralanma, boğulma, zehirlenme durumlarında yapılması gerekenler konusunda da yine maketlerle uygulamalı bilgi aktarımı yapıldı.
Eğitimi tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan Baharevi kursiyerleri, törenin ardından bir de müzik dinletisi gerçekleştirdi. Müzik eğitmenleri solistliğinde yapılan dinletiye kursiyerler de keman, ut ve kanunlarıyla eşlik etti.
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