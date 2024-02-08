Çankaya Belediyesi İlkokul Öğrencilerine Sıcak Öğle Yemeği Desteği Sağlıyor

Çankaya Belediyesi, ilçedeki ilkokul öğrencilerine sıcak öğle yemeği desteğini sürdürüyor. Sıcak öğle yemeği hafta içi her gün beslenme saatinde öğrencilerin sıralarına kadar götürülüyor.
Çankaya Belediyesi, ikinci yarıyılı başlayan 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde sıcak öğle yemeği uygulamasına devam ediyor. Ekonomik açıdan zorluk yaşayan ailelerin ve çocuklarının yanında olan Belediye, hafta içi her gün farklı bir menü ile sağlıklı beslenmelerine de destek sağlıyor.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen öncülüğünde, başlatılan ilkokul öğrencilerine sıcak öğle yemeği, çocukların beslenme saatinde sıralarında hazır oluyor.
HER GÜN 3 BİN İLKOKUL ÖĞRENCİSİNE YEMEK
Çankaya Belediyesi'nin görevlendirdiği ekipler, hijyenik ortamda el değmeden hazırlanarak, sıcak tutan kaplarda okullara götürdükleri yemekleri, her gün 3 bin çocuğa ulaştırıyor.
Çankaya Belediyesi olarak göreve geldiklerinden bu yana halkçı yönetim ve sosyal belediyecilik alanında çok sayıda projeye imza attıklarını kaydeden Başkan Taşdelen, "3 bin ilkokul öğrencimizin sıcak öğle yemeğini sıralarına kadar götürüyoruz. Ülkemizde yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle aileler çocuklarının beslenme çantasına ne koyacaklarını düşünüyor. Bu zor günlerde yanlarında olmak ve katkı sunmak istedik. Çocuklarımız geleceğimiz, onların sağlıklı beslenerek büyümesi de hepimizin görevi" diye konuştu.
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