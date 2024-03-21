Çankaya Belediyesi, Kadınlar Günü etkinlikleri düzenledi - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi, Kadınlar Günü etkinlikleri düzenledi

Çankaya Belediyesi, Kadınlar Günü etkinlikleri düzenledi

Çankaya Belediyesi, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü Eşitlik ve Farkındalık Ayı' kapsamında Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde örgü etkinliği ve söyleşi düzenledi. Kadınlar, toplumsal cinsiyet eşitliği ve emek konularında farkındalık yaratmak amacıyla bir araya geldi.

21.03.2024 11:20  Güncelleme: 11:35
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Çankaya Belediyesi, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü Eşitlik ve Farkındalık Ayı' kapsamında Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde "İlmek İlmek Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Örgünü Şişini Kap Gel" etkinliği ve "Doku'narak Yeni Bir Düşünmeye Doğru" söyleşisi düzenledi.

Çankaya Belediyesi, "Eşitlik ve umudu büyütmek için bir aradayız" temasıyla hazırladığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Eşitlik ve Farkındalık Ayı programı çerçevesinde kadın kooperatifleri iş birliğiyle örgü etkinliği düzenledi. Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi fuaye alanında düzenlenen "İlmek İlmek Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Örgünü Şişini Kap Gel" etkinliğinde kadınlar farkındalık için örgü ördü.

KADINLARIN EMEĞİ, DEPREM BÖLGESİNE GİDECEK

Etkinliğe, Zeytindalı Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi ile Birleşmiş Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin (BİKA) yanı sıra Çankaya Belediyesi'nin "Elimin Emeği Evimin Ekmeği" projesi kapsamında el emeği ürünlerini Kalıcı Kadın Emeği stantlarında sergileyen kadınlar da katıldı. Hayatın her alanında ilmek ilmek üreterek emek veren kadınlar, etkinlikte de örnek olarak belirlenen örgü modelini hep birlikte hazırlayarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sosyal ve ekonomik yönüne dikkat çekti. Etkinliğin sonunda üretilen çalışmalar birleştirilerek çocuk battaniyeleri haline getirilecek ve 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelere gönderilecek.

"DOKU'NARAK YENİ BİR DÜŞÜNMEYE DOĞRU" SÖYLEŞİSİ

"İlmek İlmek Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Örgünü Şişini Kap Gel" etkinliğinin ardından "Doku'narak Yeni Bir Düşünmeye Doğru" başlıklı söyleşi düzenlendi. Asuman Susam moderatörlüğünde yürütülen söyleşide Aksu Bora "Doku(n)mak ve Hissetmek" temalı bir konuşma yaparken; Sibel Yardımcı ise "Birlikte Dünyalar Örmek" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Kadın emeğinin tarihsel ve toplumsal yönden değerlendirildiği söyleşide kadınlar örgü örerek kolektif üretime katkıda bulunurken aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sanat ve zanaatla ilişkisi hakkında bilgi sahibi oldu.

Kaynak: ANKA

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