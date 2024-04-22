Çankaya Belediyesi'nden 23 Nisan Çocuklar Sergisi - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi'nden 23 Nisan Çocuklar Sergisi

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Çankaya Belediyesi gündüz bakımevleri ve ilçedeki büyükelçiliklerin iş birliğiyle düzenlenen '23 Nisan Çocuklar Sergisi', Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ziyarete açıldı.

22.04.2024 18:56  Güncelleme: 19:07
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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi gündüz bakımevleri ve ilçede bulunan büyükelçiliklerin iş birliğiyle düzenlenen "23 Nisan Çocuklar Sergisi", Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ziyarete açıldı. Açılışa katılan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Geleceğin kurulması noktasında en önemli hazinemiz olan çocukların yetişmesi nitelikli bir hayat yaşaması ve gerçekten çağdaş uygar bir birey olarak toplumda yer alması bizim açımızdan ve yerel yönetimler açısından da önemli bir görevdir" dedi.

Çankaya Belediyesi ile ilçedeki büyükelçiliklerin iş birliğiyle düzenlenen ve 10 gündüz bakımevinde eğitim alan çocukların hazırladığı "23 Nisan Çocuklar Sergisi", Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde açıldı. Açılışa katılan Başkan Güner'e Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de eşlik etti.

Açılışta söz alan Güner, şunları kaydetti:

"23 Nisan, savaşın, yıkımın, yokluğun ve zorluğun içinde yeniden ayağa kalkabilmiş bir milletin tarihteki en önemli köşe taşlarından birisidir. Kurtuluşu ve kuruluşu gerçekleştiren kadrolar bunu yaparken aynı zamanda demokrasi için çok önemli bir adım attılar. Savaşı dahi bir parlamento eliyle yürüttüler. Bu demokrasi için büyük bir önem teşkil ediyordu. 23 Nisan 1920 parlamentomuzun kuruluşu ve aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de çocuklara bir armağanı. Bu yönüyle de bütün dünyadaki çok ender ve nadir örneklerden birisi. Ben bu nedenle de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve kurucu kadrolarımızı bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Kurucu kadrolarımız ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, barışın önemini en çok bilenlerdendi. Böyle bir savaşın ardından 'Yurtta sulh cihanda sulh' demişlerdir. 23 Nisan çocuklara bir armağan olmanın yanı sıra aynı zamanda bir mesajı da bize iletiyordu. Geleceğin kurulması noktasında en önemli hazinemiz olan çocukların yetişmesi nitelikli bir hayat yaşaması ve gerçekten çağdaş uygar bir birey olarak toplumda yer alması bizim açımızdan ve yerel yönetimler açısından da önemli bir görevdir. Çankaya'mızın kreşleri, hem pırıl pırıl çocuklarımızı geleceğe hazırlıyor hem de bu önemli görevi üsteleniyor. Bütün Türkiye'ye diğer illerimize ve ilçelerimize de örnek oluyor. Ben bu anlamda kreşlerimizde görev yapan çalışma arkadaşlarımızı kutluyorum."

Güner'in konuşmasının ardından sahneye çıkan çocuklar, önce şarkılar söyledi sonra ritim performansı yaptı. Kurdeleyi keserek açılışı yapan Başkan Güner, sergiyi gezerek atölye çalışmalarını inceledi.

Sergi, 28 Nisan 2024 tarihine kadar Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 09.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Çankaya Belediyesi\'nden 23 Nisan Çocuklar Sergisi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çankaya Belediyesi'nden 23 Nisan Çocuklar Sergisi - Son Dakika

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