Çankaya Belediyesi'nden Afet Hazırlığı: 'ÇABUK' Ekibine Sertifika Töreni

Yerel

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ve AFAD iş birliği ile gerçekleştirilen, olası afetlere karşı arama kurtarma ve ilk yardım eğitimlerinin ardından Çankaya Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi "ÇABUK" gönüllüleri sertifikalarını törenle aldı.

Çankaya Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ve AFAD iş birliği ile yürütülen eğitimlerin ardından "ÇABUK" gönüllüleri sertifikalarını aldı. Zorlu eğitimlerini başarıyla tamamlayan "ÇABUK" ekibine sertifikalarını Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner verdi. Üç ana grup ve 30'dan fazla gönüllüden oluşan ekip, tam AFAD akreditasyonu için sınavlara hazırlanmaya başladı.

Sertifika töreninde konuşan Başkan Güner, ekibin oluşması ve zorlu eğitimlerden başarıyla geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Çankaya Belediyesi olarak olası afet ve zor durumlarda her zaman halkın yanında yer aldıklarını vurgulayan Başkan Güner, şunları söyledi:

"Afetlere hazırlıklı olmanın önemini 6 Şubat Depremi'nde bir kez daha gördük. Depremin ardından oluşturduğumuz Afet İşleri Müdürlüğümüz kısa bir sürede Çankaya Belediyesi gönüllülerinden bir ekip oluşturdu. Arama kurtarma ekibimiz eğitimlerini başarıyla tamamladı. Kısa bir sürede AFAD'a tam akredite olmaya aday bir ekip haline geldiler. Bundan sonra da ÇABUK ekibinin daha da büyümesi için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bu eğitimlerle ve ÇABUK ekibimizle yaşanabilecek acil durumlar ve afetler karşısında doğru müdahalelerde bulunabilecek afetlere hazırlıklı bir toplum oluşturmayı hedefliyoruz."

Konuşmaların ardından tüm ÇABUK ekibi eğitim tamamlama sertifikalarını, Başkan Güner'in elinden aldı.