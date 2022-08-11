Çankaya Belediyesi, Bademlidere Kent Ormanı Projesinde Çalışmaları Hızlandırdı

Çankaya Belediyesi'nin uluslararası çapta dünya üçüncülüğü ödüllü "Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı Projesi" çalışmaları hız kazandı.

2021 Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar Ödülleri'nde dünya üçüncüsü seçilen "Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı Projesi"nin yapımı sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in 9 Eylül 2021'de ilk fidanını diktiği proje; 750 dönümlük alan üzerine yapılıyor. Alan Ankara iklimine uygun, soğuğa ve kuraklığa dayanıklı, az su isteyen bitkilerle donatılıyor. Çalışmalar, yağmur hasadına uygun şekilde devam ediyor.

Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü, 23 Nisan 2023 tarihinde hizmete açılması planlanan park; üç ayrı kafeteryası, iki büyük çocuk oyun alanı, 542 metrekarelik çok amaçlı sahası, 900 metrekarelik macera parkı, 4 bin metrekarelik Pony Parkı, üç seyir terası, 600 metrekarelik kümes hayvanları alanı, kamelyaları, süs havuzları, bisiklet ve araç yolları ile hizmet verecek.

Başkan Taşdelen, "Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı"nda çalışmaların hızla ilerlediğini belirterek, şöyle konuştu:

"ATAMIZIN MİRASINI 1085 RAKIMDA YAŞATACAĞIZ"

"Bademlidere'de tapulu 750 dönüm arsamızı imara değil, halkımız için ormana ve parka açtık. 500 dönümünü ağaçlandırarak orman, 250 dönümünü ise park ve rekreasyon alanı haline getiriyoruz. Bademlidere'yi Atatürk Orman Çiftliği'ne benzer şekilde inşa ediyoruz. Dünyanın en büyük kent parklarından birini başkentimize, Çankayamıza ve vatandaşlarımıza kazandıracağız. Atamızın mirasını, 1085 rakımda yaşatacağız."