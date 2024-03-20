Çankaya Belediyesi, Sağlık Merkezlerini Hizmete Açtı

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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, biri Akpınar diğeri Emek mahallesinde baştan sona yenilenen iki Aile Sağlık Merkezi'ni sağlık çalışanlarıyla birlikte vatandaşların hizmetine açtı. Açılışta konuşan Taşdelen, "Çankaya'ya hizmet etmek bir ayrıcalık. Çünkü Çankaya, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçesi. Onun için Çankaya'ya ne kadar hizmet etsek azdır" dedi.

Akpınar ve Emek mahallelerindeki sağlık hizmeti kapasitesini artırmayı ve vatandaşların sağlık hizmetlerinden konforlu bir ortamda yararlanmasını amaçlayan Çankaya Belediyesi, yenilediği iki aile sağlığı merkezini hizmete açtı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in sağlık çalışanları ile açılışını yaptığı Akpınar Mahallesi'nde bulunan Akpınar Aile Sağlığı Merkezi ve Emek Mahallesi'nde bulunan Emek Aile Sağlığı Merkezi, hasta kabul etmeye başladı.

ÇANKAYA'YA HİZMET ETMEK AYRICALIK

Seçime kadar çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Alper Taşdelen, aile sağlığı merkezlerinden sonra görevi teslim etmeden önce Ata Meydanı'nı da hizmete açacaklarını söyledi. Halkın ihtiyaçlarına göre hizmet ürettiklerini ifade eden Taşdelen, şunları kaydetti:

" Atakule'nin tam çaprazına küçük bir meydan kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Çankaya'ya hizmet etmek bir ayrıcalık. Çünkü Çankaya, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçesi. Onun için Çankaya'ya ne kadar emek versek de hizmet etsek de azdır. Çok çalıştık, seçime kadar da çalışmaya devam edeceğiz. Aile sağlığı merkezleriyle çok önemli bir ihtiyacı karşıladık. Muhtarlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Belediye olarak birinci derece sağlık hizmetini doğrudan veremesek de aile sağlığı merkezleri ve Sağlık Bakanlığımızla beraber çalışarak bu ihtiyaca cevap veriyoruz. Aile Sağlığı Merkezlerimiz hayırlı uğurlu olsun."

Konuşmasının ardından Başkan Taşdelen, muhtarlar ve beraberindeki heyetle kırmızı kurdele keserek Aile Sağlığı Merkezlerini Çankayalıların hizmetine açtı.

SAĞLIK İHTİYACINA DESTEK

Aile sağlığı merkezleri içerisinde poliklinik muayene odası, enjeksiyon ve acil müdahale odası, aşı bebek-çocuk izlem odası, gebe izlem, emzirme odası ve aile planlama odası bulunuyor. Bölgedeki sağlık ihtiyaçlarına yönelik önemli bir destek olan aile sağlığı merkezleri birinci basamakta vatandaşlara daha etkili bir sağlık hizmeti sunulmasına katkıda bulunacak. Çankaya Belediyesi daha önce de Karapınar Aile Sağlığı Merkezini yeniden inşa etmiş, Sokullu ve Çayyolu Aile Sağlığı Merkezlerini de kapsamlı tadilattan geçirmişti.

Yeni Aile Sağlığı Merkezlerinin adresleri ise şöyle:

-Emek Aile Sağlığı Merkezi: Emek Mahallesi Kırım Caddesi No: 11

-Akpınar Aile Sağlığı Merkezi: Akpınar Mahallesi, 843. Sokak