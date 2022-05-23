Çankaya'nın İlk Bilim İzcileri Kampta - Son Dakika
Üye Girişi

Çankaya'nın İlk Bilim İzcileri Kampta

23.05.2022 13:02
Çankaya'nın İlk Bilim İzcileri Kampta

Çankaya'nın ilk "Bilim İzcisi" olacak öğrenciler, uzman eğitmenlerle birlikte ilk kamplarını Kızılcahamam'da yaptı.

Çankaya'nın ilk "Bilim İzcisi" olacak öğrenciler, uzman eğitmenlerle birlikte ilk kamplarını Kızılcahamam'da yaptı.

Çankaya Belediyesi 22 Şubat Dünya İzci Düşünce Günü'nde başlattığı Çankaya İzci Projesi (ÇİP) kapsamında eğitimler devam ediyor. Çankaya'nın ilk "Bilim İzcisi" olacak öğrenciler, uzman eğitmenlerle birlikte ilk kamplarını Kızılcahamam Çamkoru Tabiat Parkı'nda yaptı.

Pilot bölge olarak belirlenen Yaşamkent, Koru, Ahmet Taner Kışlalı, Çayyolu, Ümit, Mutlukent, Beytepe, Üniversiteler, Hilal, Yıldızevler, Birlik, Gaziosmanpaşa, İlkbahar, Aziziye, Yıldız mahallelerinde ikamet eden çocukların seçildiği proje kapsamında "oymakbaşı" adayları, bilim etkinlikleri temelinde izcilik eğitimi aldı.

DOĞAYLA İÇ İÇE BİR HAFTASONU

Çadır kurma, ateş yakma, balta ve çekiç kullanma gibi temel izcilik becerilerinin yanı sıra doğa gözlemciliği, astronomi ve yön bulma konularında da eğitim alan izciler, yoğun okul ve kent gündeliğinden uzakta doğayla iç içe keyifli bir hafta sonu geçirdi.

Anadolu İzcilik Federasyonu ile ortaklaşa yürütülen proje ile izci adayları yaz boyu sürecek kamplarda, gezi ve bilimsel eğitimlerle Çankaya'nın ilk bilim izcileri olacaklar.

YORUMLAR
500
Yüksek irtifa kampının ilk misafirleri Kazakistan'dan Yüksek irtifa kampının ilk misafirleri Kazakistan'dan İzciler eğitimde bir araya geldi İzciler eğitimde bir araya geldi
Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çankaya'nın İlk Bilim İzcileri Kampta - Son Dakika


Son Dakika
13:00 Onlarca ülkede vaka tespit edildi! Peki, maymun çiçeği hastalığının belirtileri neler?
12:55 Gençler şarkı yaptı, Ümit Özdağ tepkisiz kalmadı: Lütfen DM'den bana ulaşın
12:50 Tavuğun altındaki yumurtayı gören adam ne yapacağını bilemedi: Korkup oğlumu çağırdım
12:44 Yan baktın tartışması kanlı bitti! Saldırgan olay yerinden kaçtı
12:35 Liseli kızlar tekme tokat kavga etti, erkek öğrenciler ise sadece video çekti
12:13 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan'ın son halini Hamdi Alkan paylaştı
11:43 AK Partili isim, "karpuzu dilimle alıyoruz" diyen vatandaşa "o zaman karpuz ekin" dedi, sonra da çark etti
11:43 Kourtney Kardashian ile Travis Barker'den İtalya'da görkemli düğün! Travis'in dişleriyle Kourtney'in jartiyerini çıkarması düğüne damga vurdu
11:38 BTP'li Baş'tan Abdülhamid'in torunu Osmanoğlu'na: Dedelerinin kaçtığı gemiyle mi dönecekler?
11:16 Ali Babacan: Uluslararası yatırımcılar, mevcut yönetim artık bitiyor bunu görüyorlar! Bize yeni hükümeti soruyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 13:07:26. #1.13#
SON DAKİKA: Çankaya'nın İlk Bilim İzcileri Kampta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement