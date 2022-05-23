Çankaya'nın İlk Bilim İzcileri Kampta

Çankaya'nın ilk "Bilim İzcisi" olacak öğrenciler, uzman eğitmenlerle birlikte ilk kamplarını Kızılcahamam'da yaptı.

Çankaya Belediyesi 22 Şubat Dünya İzci Düşünce Günü'nde başlattığı Çankaya İzci Projesi (ÇİP) kapsamında eğitimler devam ediyor. Çankaya'nın ilk "Bilim İzcisi" olacak öğrenciler, uzman eğitmenlerle birlikte ilk kamplarını Kızılcahamam Çamkoru Tabiat Parkı'nda yaptı.

Pilot bölge olarak belirlenen Yaşamkent, Koru, Ahmet Taner Kışlalı, Çayyolu, Ümit, Mutlukent, Beytepe, Üniversiteler, Hilal, Yıldızevler, Birlik, Gaziosmanpaşa, İlkbahar, Aziziye, Yıldız mahallelerinde ikamet eden çocukların seçildiği proje kapsamında "oymakbaşı" adayları, bilim etkinlikleri temelinde izcilik eğitimi aldı.

DOĞAYLA İÇ İÇE BİR HAFTASONU

Çadır kurma, ateş yakma, balta ve çekiç kullanma gibi temel izcilik becerilerinin yanı sıra doğa gözlemciliği, astronomi ve yön bulma konularında da eğitim alan izciler, yoğun okul ve kent gündeliğinden uzakta doğayla iç içe keyifli bir hafta sonu geçirdi.

Anadolu İzcilik Federasyonu ile ortaklaşa yürütülen proje ile izci adayları yaz boyu sürecek kamplarda, gezi ve bilimsel eğitimlerle Çankaya'nın ilk bilim izcileri olacaklar.