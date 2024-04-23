Çankırı'da Öğrenciler Vali Taşolar'ın Makam Aracıyla Bayramın Tadını Çıkardı - Son Dakika
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Çankırı'da Öğrenciler Vali Taşolar'ın Makam Aracıyla Bayramın Tadını Çıkardı

Çankırı\'da Öğrenciler Vali Taşolar\'ın Makam Aracıyla Bayramın Tadını Çıkardı

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrencilere makam aracını verdi. Çocuklar, makam aracıyla şehri gezip bayramın tadını doyasıya çıkardı. Törenler ve gösterilerle bayram coşkuyla kutlandı. Öğrenciler, bu anıyı asla unutmayacaklarını belirtti.

23.04.2024 13:48
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Çankırı'da 23 Nisan'da öğrenciler bir günlüğüne Vali Mustafa Fırat Taşolar'ın makam aracıyla gezerek bayramın tadını çıkardı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, makam aracını çocuklara verdi. Makam aracıyla şehri gezen çocuklar, bayramın tadını doyasıya çıkardı. Ardından Atatürk Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törenler ve çeşitli gösterilerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutladı.

"Bu anı asla unutmayacağım"

Vali Taşolar'ın makam aracıyla şehir turu attıklarını söyleyen Mehmet Emin Çendek, "Valilikten çıktık, şehri turlayıp okul bahçesine geldik. Arkadaşlarımla birlikte arabada oturup sohbet ettik, çok mutluydum, çok güzel bir duyguydu. İlk defa böyle bir şey ile karşılaşıyorum. Benim için çok büyük bir duygu. Bu anı asla unutmayacağım" dedi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çankırı'da Öğrenciler Vali Taşolar'ın Makam Aracıyla Bayramın Tadını Çıkardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı'da Öğrenciler Vali Taşolar'ın Makam Aracıyla Bayramın Tadını Çıkardı - Son Dakika
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