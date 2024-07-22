Çankırı'da Şehitler Müzesi'nde 100'den fazla şehidin eşyaları sergileniyor - Son Dakika
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Çankırı'da Şehitler Müzesi'nde 100'den fazla şehidin eşyaları sergileniyor

Çankırı\'da Şehitler Müzesi\'nde 100\'den fazla şehidin eşyaları sergileniyor

Çankırı'da bulunan Şehitler Müzesi'nde Fethi Sekin, Necmettin Yılmaz, Şenay Aybüke Yalçın ve Ömer Halis Demir başta olmak üzere 100'den fazla şehidin eşyaları sergileniyor.

22.07.2024 10:48
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Çankırı'da bulunan Şehitler Müzesi'nde Fethi Sekin, Necmettin Yılmaz, Şenay Aybüke Yalçın ve Ömer Halis Demir başta olmak üzere 100'den fazla şehidin eşyaları sergileniyor. Müze vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Çankırı'da bulunan Şehitler Müzesi'nde sergilenen şehit eşyaları ziyaretçileri duygulandırıyor. Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in kazığı, Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın gömleği, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın kıyafetleri ve 15 Temmuz hain darbe gecesi şehit edilen Ömer Halis Demir'in botları başta olmak üzere 100'den fazla şehide ait eşyalar sergileniyor. İlk olarak Çankırılı şehitlerin eşyalarının sergilenmeye başlanması ile kurulan müzeye, farklı şehirlerdeki şehitlerin eşyaları da ailelerinden teslim alınarak getirtildi. Müzede sergilenen şehitlerin eşyaları, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Kahraman şehitlerin eşyalarını inceleyen vatandaşlar duygusal anlar yaşıyor.

"Müze içerisinde 100 civarında şehidin eşyası var"

Müze içerisinde yaklaşık 100 şehidin eşyası bulunduğunu söyleyen Okan Sütcüoğlu, "Bu müzeye şehit aileleri ile kurduğumuz ikili ilişkiler neticesinde şehit emanetleri getirip sergilenmesine vesile oluyoruz. Şu anda müze içerisinde 100 civarında şehidin eşyası var. Aynı zamanda da bir köşe oluşturduk. Bu köşe de de 'misafir şehit' dediğimiz Çankırılı olmayan farklı illerden şehitlerimizin de emanetleri var. Bunların arasında Fethi Sekin, Necmettin Yılmaz, Şenay Aybüke Yalçın ve Ömer Halis Demir'in emanetleri var. Vatandaşlar buraya geldikleri zaman kıymetli şehitlerimizin emanetlerini burada görebilirler. Müzenin içerisinde Çankırılı şehitlerimizin emanetleri vardı. Biz bunu daha ulusal hale getirmeye çalıştık, çünkü şehitler hepimizin şehitleridir. İnşallah tüm şehitlerin emanetlerini burada sergilemeye çalışacağız" dedi..

"Çankırı'ya gelenlere bu müzeyi gezmelerini tavsiye ediyorum"

Müzeyi ziyaret eden Dudu Sevindim, herkesin müzeyi ziyaret etmesi gerektiğini belirterek, "Şehitler Müzesi'nde Ömer Halis Demir gibi tüm önemli şehitlerin eşyaları sergileniyor. Ben de müzeyi gezdim. Çok beğendim. Çankırı'ya gelenlere bu müzeyi gezmelerini tavsiye ediyorum" dedi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Ömer Halis Demir, Necmettin Yılmaz, Aybüke Yalçın, Fethi Sekin, Çankırı, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çankırı'da Şehitler Müzesi'nde 100'den fazla şehidin eşyaları sergileniyor - Son Dakika


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