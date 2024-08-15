Çankırı, en fazla göçü Ankara\'ya verdi

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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı il dışına en fazla göçü Ankara'ya verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı tarafından 'Adrese Dayalı Nüfus Sistemi' (ADNKS) veri tabanı sonuçlarına göre, 2023 yılında Çankırı'nın aldığı göç 25 bin 333 kişi olurken, 13 bin 438 kişi de diğer illere göç etti. Net göç 11 bin 895 kişi, net göç hızı ise binde 59,6 oldu.

Çankırı, en fazla göçü 4 bin 265 kişi ile Ankara'ya verdi. Bu ili sırasıyla 2 bin 896 kişi ile İstanbul ve 359 kişi ile Kocaeli takip etti. Çankırı'dan en az göç alan iller ise sırasıyla 5 kişi ile Artvin, 9 kişi ile Bayburt ve 13 kişi ile Ardahan oldu. Çankırı'nın en fazla göç aldığı il ise 11 bin 639 kişi ile Ankara olurken, sırasıyla 6 bin 521 kişi ile İstanbul ve 505 kişi ile Kocaeli izledi. Çankırı'nın en az göç aldığı iller ise sırasıyla 13 kişi ile Edirne, 14'er kişi ile Ardahan ve Uşak oldu.

Göç etme nedenine göre Çankırı ilinin verdiği göç incelendiğinde yüzde 23,8 ile daha iyi konut ve yaşam şartları ilk sırada geldi. Bunu yüzde 20,2 ile aile fertlerinden birine bağımlı göç, yüzde 14,2 ile eğitim ve yüzde 10,9 ile tayin-iş değişikliği takip etti. - ÇANKIRI