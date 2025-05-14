Cannes'da Gazze için anma - Son Dakika
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Cannes'da Gazze için anma

Cannes\'da Gazze için anma

Juliette Binoche, Cannes'da Fatma Hassona'yı anarak Gazze'deki savaş suçlarına dikkat çekti.

14.05.2025 12:04
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Cannes Film Festivali'nin Jüri Başkanı ünlü Fransız film yıldızı Juliette Binoche, festivalin açılış töreninde Gazze'de İsrail'in hava saldırısında ailesinin 10 üyesiyle birlikte öldürülen Filistinli foto muhabiri Fatma Hassona'yı andı.

Fransa'da düzenlenen 78. Cannes Film Festivali, Cannes kentinde başladı. Jüri başkanı Fransız aktör Juliette Binoche, açılış töreninde İsrail ordusunun 16 Nisan'da Gazze'de gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucu ailesiyle birlikte katledilen 25 yaşındaki Filistinli foto muhabiri Fatma Hassona'yı andı. Binoche, İsrail'in yabancı basın mensuplarının girişine izin vermediği Gazze'de savaş sırasındaki hayat şartlarını belgeleyen az sayıdaki yerel gazeteciden biri olan Fatma Hassona'yı işaret ederek, "Bu gece aramızda olmalıydı" dedi. Hassona'nın evlerine isabet eden bir füze ile 10 yakını ile birlikte hayatını kaybettiğini hatırlatan Binoche, "Kendisi, saldırıdan bir gün önce kahramanı olduğu belgesel filmin Cannes Film Festivali'ne seçildiğini öğrenmişti. Bugün burada bizimle olması gerekiyordu" diye konuştu.

Fatma Hassona

Gazze'de soykırım ve savaş suçları nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanan İsrail'in sivillere yönelik zorunlu tahliye uygulamalarını, altyapıya yönelik hava saldırılarını, sivil ölümlerini ve harabeler içinde oyun oynayan çocuklara ilişkin görüntüleri dünyaya ulaştıran Filistinli gazeteci, İranlı yönetmen Sepideh Farsi'nin çektiği ve perşembe günü Cannes'ta ilk gösterimi gerçekleştirilecek "Ruhunu Avucuna Al ve Yürü" (Put Your Soul on Your Hand and Walk) başlıklı belgeselin kahramanı olmuştu.

380'den fazla sanatçı ve yönetmen Gazze'deki soykırımı kınadı

Aralarında ünlü oyuncular Richard Gere, Susan Sarandon, Javier Bardem ve "Schindler'in Listesi" filmi oyuncularından Ralph Fiennes'in de yer aldığı 380'den fazla sanatçı ve yönetmen, Cannes Film Festivali öncesinde açık mektup yayınlayarak Gazze'deki soykırımı kınadı. Dün akşam Fransız Liberation gazetesinin internet sitesinde yayınlanan açık mektup, "Cannes, Gazze'deki dehşete sessiz kalmamalı" başlığıyla paylaşıldı. Açık mektup, İsrail tarafından öldürülen Filistinli foto muhabiri Fatma Hassona anısına "Fatma için" ifadeleriyle kaleme alındı. Mektupta hamile kız kardeşi dahil 10 aile üyesiyle birlikte öldürülen Hassona'ya ilişkin, "Başrolünde yer aldığı Ruhunu Avucuna Al ve Yürü adlı filmin Cannes Film Festivali'nin ACID bölümüne seçildiğinin duyulmasının ardından İsrail ordusu tarafından hedef alındı. Evlenmek üzereydi" denildi. İsrail'in savaş sırasında hiçbir yabancı gazetecinin Gazze'ye girmesine izin vermediğine dikkat çekilen mektupta, "İsrail ordusu, sivilleri hedef alıyor. 200'den fazla gazeteci, kasıtlı olarak öldürüldü. Yazarlar, sinemacılar ve sanatçılar vahşice katlediliyor" ifadeleri kullanıldı. Mektupta, "Böylesine bir pasiflikten utanç duyuyoruz. Toplumsal sorumluluk taşıyan eserlerin filizlendiği bir alan olan sinema, nasıl olup da böylesine dehşet verici bir gerçekliğe ve kardeşlerimizin yaşadığı zulme sessiz kalabiliyor? Sanatçılar ve kültürel aktörler olarak Gazze'de bir soykırım yaşanırken ve bu tarif edilemez haberler toplumlarımızda derin yaralar açarken buna sessiz kalamayız" denildi. - CANNES

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Juliette Binoche, İnsan Hakları, Kültür Sanat, Edebiyat, İsrail, Yerel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cannes'da Gazze için anma - Son Dakika

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