Çantasını iş yerinde unutan çalışandan film sahnelerini aratmayacak hareketler! O anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Çantasını iş yerinde unutan çalışandan film sahnelerini aratmayacak hareketler! O anlar güvenlik kamerasında

28.11.2022 12:46

Osmaniye'de bir iş yerinde çantasını unutan personel Ümit Canlı, tam kapanmak üzere olan otomatik kepenkten geçip çantasını aldı ve tekrardan kapanmak üzere olan kepengin altından yuvarlanarak dükkan dışına çıktı. Film sahnelerini aratmayan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadirli ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde çalışan Ümit Canlı, mesai bitiminden sonra iş yeri otomatik kepengi kapanırken, el çantasını iş yerinde unuttuğunu fark etti.

FİLM SAHNELERİNİ AKILLARA GETİREN HAREKET

Yarı kapanan kepengin altından iş yerine giren Canlı, daha sonra çantasını alarak tam kapanmak üzere olan kepengin altından yuvarlanarak kendisini dışarı attı. Canlı'nın bu hareketi ise film sahnelerini akla getirdi.

Çantasını iş yerinde unuttu, film sahnelerini akla getiren görüntü ortaya çıktı

"BİZE DE BİR ANI OLDU BU DURUM"

O gün yaşananları anlatan Ümit Canlı, "O gün akşam işlerimiz bitti. İş yerimizi kapatıyorduk. Arkadaş da otomatik kepengi kapatma butonuna bastı ayrıldı. Sonra ben çantamın içeride kaldığını fark ettim. Yarı kapanmıştı kepenk. Daha sonra koştum çantamı aldım dışarı çıkacağım zaman tam kapanmak üzereydi altından yuvarlanarak geçtim. Bize de bir anı oldu bu durum" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Çantasını iş yerinde unutan çalışandan film sahnelerini aratmayacak hareketler! O anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çantasını iş yerinde unutan çalışandan film sahnelerini aratmayacak hareketler! O anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika
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