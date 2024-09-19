Caretta Caretta\'lar Didim\'de Yumurtlamadı

Yerel

Türkiye'de yuvalama alanları dışında olan Didim'de geçtiğimiz yıl 3 farklı noktaya yuva yapan ve yavruları denizle buluşan Caretta caretta iribaş deniz kaplumbağaları bu yıl Didim'e yumurta bırakmadı.

Caretta caretta iribaş deniz kaplumbağaları bu yıl Aydın'ın turistik ilçesi Didim'e bu yıl yumurta bırakmadı. Geçtiğimiz yıl Didim'de Parlamenterler Sitesi Sahili, Aquasis otel önü ile Sağ-Tur bölgesindeki halk plajı olmak üzere 3 ayrı noktaya yumurtalarını bırakan Caretta caretta deniz kaplumbağaları, bu yıl ilçeye yumurta bırakmadı. Didim'deki doğa gönüllüleri ile EKODOSD'un takibi etmesine rağmen bu yıl kaplumbağaların yumurtalarını Muğla Dalyan'daki İztuzu plajına bıraktıkları öğrenildi. Caretta caretta iribaş deniz kaplumbağalarının deniz kirliliği ve gürültü kirliliği nedeni ileri Didim'e yumurta bırakmadıkları kaydedildi. - AYDIN