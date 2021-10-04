Carfi Konağı yeniden ayağa kalkıyor - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in Konak ile Kadifekale arasındaki tarihi aksı canlandırma hedefi doğrultusunda, Tilkilik semtindeki Carfi Konağı da restore ediliyor. 19. yüzyıldan kalan konakta restorasyon çalışmalarının yüzde 50'sini tamamlayan büyükşehir, binayı yıl sonunda sosyal ve kültürel etkinliklerin yapıldığı bir tesis olarak İzmirlilerin hizmetine sunacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kentin tarih ve turizm ekseninde gelişmesi için önem verdiği Konak-Kadifekale aksında kendi kaderine bırakılan tarihi yapıları yeniden ayağa kaldırılıyor. 17. yüzyıl sonu 18. yüzyıl başlarında İzmir'in ileri gelenlerinin konaklarının yer aldığı Tilkilik'teki Carfi Konağı da, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore ediliyor. Sadece günümüze bir duvar ve hamam yapısı ulaşan Carfi Konağı'ndaki restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları ile yapı özgün haline sadık kalınarak yeniden hayat buluyor.

Sergi atölyeleri de olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarını İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca onaylanmış projeye göre yürütüyor. Şu ana kadar çalışmalar yüzde 50 seviyesine geldi. 2021 yılı sonunda tarihi konak sosyokültürel tesis olarak İzmirlilerin hizmetine sunulacak. Tek katlı müştemilat yapısında sergi atölyeleri ve eğitim salonu bulunacak. İki katlı konut yapısında ise seminer salonları, sergi alanı, konferans salonu ve idari ofisler yer alacak.

İşin yüzde ellisi tamam

Carfi Konağı'nın restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihi Yapılar Şube Müdürlüğü'nde görevli İnşaat Mühendisi Tuğçe Gümürçinler, "Konak, 940 metrekarelik bahçe içinde yer alıyor. 19. yüzyıldan kalma iki katlı konaktan günümüze sadece bir duvar ve müştemilat yapılarından da bir hamam yapısı ulaşıyor. Biz konağın özgün dokusuna sadık kalarak başlattığımız restorasyon çalışmalarında işin yüzde ellisini tamamladık. Bodrum katta taş duvar imalatları ve kazı çalışmalarında tespit edilen tonozlu mekanın restorasyonu tamamlandı. Zemin katın ahşap karkası tamamlandı, birinci kat ahşap karkas imalatı sürüyor. Eski hamamın duvarı tamamlandı, kubbe imalatına başlandı. Bahçe sınırında bulunan taş duvarların yapımı devam ediyor" dedi.

1997'de Carfi ailesi tarafından EÇEV'e bağışlandı

Carfi ailesine ait geniş bir bahçe içindeki iki katlı konak, 19. yüzyılda İzmir'in köklü ailelerinin yaşadığı Tilkilik semtinde 945 Sokak'ta bulunuyor. Aile, konağı 1997'de EÇEV'e bağışladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescilli yapının restorasyonu ve rekonstrüksiyonunu EÇEV ile yapılan protokol kapsamında üstlendi. - İZMİR