Çarşamba\'da 18 Mart Çanakkale şehitleri anıldı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen anma programı, Çarşamba Belediye Meydanı'nda çelenk sunma töreni ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Program, çelenk sunumunun ardından Göğceli Mezarlığı'nda devam etti. Şehitler, kabirleri başında dualarla anıldı.

Düzenlenen törene; Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Coşkun Kurt, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir, İlçe Müftüsü Cemal Uzun ile birlikte mülki ve idari amirler, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları katıldı.

Tören, şehit mezarlığı ziyareti ile sona erdi. - SAMSUN