Çarşamba Pazarı İçin Geniş Katılımlı Toplantı

Odunpazarı Belediyesi, kent yaşamının önemli parçalarından biri olan Çarşamba Pazarı'nı daha işlevsel ve düzenli hale getirmek amacıyla geniş katılımlı bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Kazım Kurt'un ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya; Eskişehir Yaş Sebze Meyve Balıkçılar ve Pazarcılar Odası, pazar esnafı, muhtarlar, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru ve Mahalle Meclisleri katıldı.

Toplantıda, Çarşamba Pazarı'na ilişkin vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler, trafik yükü, yaya güvenliği ve çevredeki yaşam alanlarını etkileyen sorunlar masaya yatırıldı. Katılımcıların önerileriyle birlikte alternatif çözüm yolları ortak akılla değerlendirildi. Toplantının ardından konuşan Başkan Kazım Kurt, "Çarşamba Pazarı'yla ilgili şikayetleri, önerileri ve alternatif çözümleri ortak akılla değerlendirdiğimiz verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Yoğun şikayetler, trafik yükü, yaya güvenliği ve yaşam alanlarını etkileyen sorunlar doğrultusunda, pazar yerinin yeniden değerlendirilmesi konusu gündeme geldi. Görüş ve öneriler ışığında daha işlevsel, daha düzenli ve vatandaşlarımız için daha ulaşılabilir bir alan planlaması için süreci başlattık" dedi. Odunpazarı'nda kararların birlikte alındığını ve sorunların birlikte çözüldüğünü vurgulayan Başkan Kurt, "Katılımcı, şeffaf ve demokratik bir yerel yönetim anlayışından asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR