Çat Belediyesi İslam Eserleri Müzesi Bakımsızlık ve İhmal Yüzünden İçler Acısı Durumda - Son Dakika
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Çat Belediyesi İslam Eserleri Müzesi Bakımsızlık ve İhmal Yüzünden İçler Acısı Durumda

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç tarafından yaptırılan ve 2018 yılında hizmete açılan İslam Eserleri Müzesi, bakımsızlık ve ihmal yüzünden içler acısı bir hale geldi. Müze binasının kapısı 2 yıl boyunca hiç açılmadı ve müze tanınmaz hale geldi.

05.06.2024 15:18
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Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç tarafından yaptırılan ve 2018 yılında hizmete açılan İslam Eserleri Müzesi, bakımsızlık ve ihmal yüzünden içler acısı bir hale geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı sıfatıyla katıldığı törenle hizmete açılan ve adından uzun süre söz ettiren görkemli yapı, Melik Yaşar'ın Çat Belediye Başkanı seçilmesinin ardından özel bir protokolle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilmişti.

İslam Eserleri Müzesini 25 yıllığına Çat Belediyesi'nden devralan bakanlık ise, büyük umutlarla inşa edilen müze binasının kapısını 2 yıl boyunca hiç açmadı. Bakımsızlık yüzünden tanınmaz hale gelen müzeyi görenler, şaşkınlığını gizleyemezken, Çat Belediye Başkanı CHP'li Arif Hikmet Kılıç ise, "Pes Doğrusu!" ifadesini kullandı.

Çat Belediyesi İslam Eserleri Müzesini 2018 yılında görkemli bir törenle hizmete açtıklarını hatırlatan Başkan Arif Hikmet Kılıç, "Açılış törenimize o dönem CHP Genel Başkanımız olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da katılmıştı. Biz bu müzede aralarında bazı kutsal emanetlerin de bulunduğu çok sayıda eseri bir araya getirmiş ve ilçemizde turizm adına çok kıymetli bir adım atmıştık" dedi.

2019 Mahalli İdareler Seçimleri ile birlikte Çat Belediye Başkanlığı görevini AK Partili Melik Yaşar'a devrettiğini kaydeden Başkan Arif Hikmet Kılıç, "İlçeye kazandırdığımız bu eser rahatsızlık uyandırmış olacak ki, önce çeşitli karalama kampanyaları organize edildi, sonra da bu görkemli yapı Kültür ve Turizm Bakanlığına 25 yıllığına devredildi. Bakanlık, içindeki eserleri taşıdı, ancak edindiğimiz bilgilere göre; daha sonra binanın değil kapısını bile açmak, önünden bile geçmedi. İlçemizde turizm adına atmaya çalıştığımız bu kıymetli adım, ne yazık ki bakımsızlığa, ihmale ve hatta daha ötesi kötü niyete kurban edildi. Bir ilçeye el birliğiyle bu kadar mı kötülük yapılır? Bir ilçeye kazandırılmış böyle kıymetli bir esere bu kadar mı düşmanca davranılır? Çok merak ediyorum; acaba Çat ilçemize bir müzeyi mi çok gördüler yoksa bu müzenin Çat ilçemize CHP'li bir belediye başkanı tarafından kazandırılmış olmasını mı hazmedemediler." diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çat Belediyesi İslam Eserleri Müzesi Bakımsızlık ve İhmal Yüzünden İçler Acısı Durumda - Son Dakika

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