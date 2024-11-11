Çatak Belediyesi'nden Ekonomik Destek: 323 Üniversite Öğrencisine 5 Bin TL Yardım Sağlandı

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(VAN) - Van'ın Çatak ilçesinde ekonomik durumu yeterli olmayan üniversite öğrencilerine yönelik Çatak Belediyesi tarafından destek sözü verilmişti. Bu kapsamda 2024-2025 eğitim öğretim döneminde başvuruların alınmasının ardından, Kasım ayında eğitim yardımlarının 5 bin TL tutarındaki ilk taksidi 323 öğrencinin hesabına yatırıldı.

Van'ın Çatak Belediyesi tarafından ilçesinde ikamet eden ve ekonomik durumu yeterli olmayan 323 öğrencinin hesabına 5 bin TL yatırıldı.

Eğitim yardımlarına ilişkin açıklama yapan Belediye Eş Başkanı Gülten Baran "Çatak Belediyesi olarak Üniversite öğrencilerine 16 bin TL destek sağlayacağımızı daha önce duyurmuştuk. Belediyemize Başvuru yapan öğrencilerin başvuru şartlarına uygun olan 323 öğrenciye ilk taksit olarak 5 bin TL hesaplarına yatırıldı. Çatak belediyesi olarak sadece üniversite öğrencilerine değil ilk ve ortaokul öğrencilerine de kırtasiye desteğinde bulunduk. Ülkenin içinde bulunduğu zorlu ekonomik sürecin farkındayız. Bu doğrultuda öğrencilerin yanında olmak. öğrencilere destek sağlamak bize umut veriyor. Eğitim anlamında desteklerimizi sürdüreceğiz. Öğrencilere verdiğimiz destek hayırlı olsun güle güle harcasınlar" dedi.