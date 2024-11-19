Çatalca Offroad Etkinliğinde Unutulmaz Anlar - Son Dakika
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Çatalca Offroad Etkinliğinde Unutulmaz Anlar

Çatalca Offroad Etkinliğinde Unutulmaz Anlar

İstanbul Çatalça'da düzenlenen offroad parkurunda Kastamonu Offroad Kulübü ekibi, lastiği jantından çıkan araçlarına rağmen parkuru başarıyla tamamladı. Pilot Abdullah Parmaksızoğlu ve co-pilot Akın Şahin'in gösterdiği azim, izleyicilerden büyük takdir topladı. Etkinlik, Alaiye Şehitleri anısına gerçekleştirildi ve offroad tutkunları için unutulmaz anlar yaşatıldı.

19.11.2024 12:36
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İstanbul Çatalça'da düzenlenen offroad parkurunda unutulmaz anlar yaşandı. Lastiğin jantından çıkan araçlarına rağmen parkuru tamamlayan ekip, izleyenlerden tam not aldı. Araç traktör yardımıyla çekildi.

Kastamonu Offroad Kulübü, Çatalca'daki Alaiye Şehitlerini Anma etkinliği çerçevesinde düzenlenen offroad parkuruna katıldı. Etkinlik sırasında, lastiği jantından çıkan araçlarına rağmen parkuru tamamlayan ekip, izleyenlerden tam not aldı. Pilot Abdullah Parmaksızoğlu ve co-pilot Akın Şahin'den oluşan Kastamonu Offroad Kulübü ekibi, zorlu parkurda yaşanan aksaklıklara rağmen sergiledikleri azim ve beceriyle büyük beğeni topladı. Özellikle lastiğin jantından çıkmasına rağmen parkuru bitirmeyi başaran ekip, etkinliği izleyen offroad tutkunları ve seyirciler tarafından alkışlarla ödüllendirildi. Etkinlik, Alaiye şehitlerinin anısına düzenlenirken, offroad sporu tutkunları ve izleyiciler için unutulmaz anlar yaşandı. Kastamonu Offroad Kulübü'nün gösterdiği dayanıklılık ve başarı, etkinliğin en dikkat çeken anlarından biri oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çatalca Offroad Etkinliğinde Unutulmaz Anlar - Son Dakika

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