Çatıdan düşen adam itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Yerel

Çatıdan düşen adam itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Çatıdan düşen adam itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde çatıdan düşen bir kişi, çatı malzemelerinin arasına sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan vatandaşın hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

29.03.2024 19:08  Güncelleme: 19:17
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Çatı malzemelerinin arasında kalan adamı itfaiye ekipleri kurtardı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde çatıdan düşen bir kişi yaralandı. Çatı malzemelerinin arasına sıkışan Fatih K. İsimli vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay Gülüç Beldesi Bekyeri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre evinin yanında bulunan tamirhanede tamir işi yapan şahıs, bir anlık dikkatsizliği sonucu düşerek çatı malzemelerinin arasına sıkıştı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 acil Ekiplerine Haber verdi Çok kısa sürede olay yerine gelen Karadeniz Ereğli Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Sağlık ekipleri Malzemelerin arasına sıkışan Fatih K. Bulunduğu yerden kurtararak tedavi altına aldılar.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Fatih K. hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çatıdan düşen adam itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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