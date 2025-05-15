Çay Fiyatları Revize Edilmeli

Haber: Esra Nur Pervan

(TRABZON)- CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, açıklanan çay fiyatlarıyla ilgili "Çay üreticisi gerçekten çok dertli. Çay üreticisinin alın terinin emeğinin karşılığını bir an önce vermek için çay alım fiyatını revize edin" dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, çay üreticileriyle bir araya gelerek Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 25,44 TL olarak açıkladığı 2025 yılı yaş çay alım fiyatını değerlendirdi. Suiçmez, üreticilere fiyatı nasıl bulduklarını sordu.

Üretici Hasan Ayaz, "Bu fiyatı yetersiz buluyorum gerekçesi şu çünkü ben 80 yaşına ulaşıyorum 30 yıl evvel ben 1 kilo çay aldığım zaman 1 kilo şeker alabiliyordum. Ben ÇAYKUR'da eleman olarak çalıştım 5 tane veya 6 tane çocuğum varken bunları geçindiriyordum. Sosyal yönden senede 1-2 seferde Ankara veya İstanbul'a gidip gelebiliyordum. Şu anda Trabzon'a gitmem benim için güç oldu. Onun için de bugünkü Türkiye'yle onu kıyasladım. O günkü benim refahım daha iyiydi. Bütün yöneticilerden kim yönetiyorsa bu ülkeyi, bu durumu göz önüne alsın, bugünkü Türkiye'yi bize bahşetsin."

Suiçmez de "Çay üreticisi gerçekten çok dertli. Çay üreticisinin alın terinin emeğinin karşılığını bir an önce vermek için çay alım fiyatını revize edin" diye konuştu.