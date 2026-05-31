Çay Üreticileri Kontenjan Mağduriyetini Anlattı

31.05.2026 15:45
Hopa'da çay üreticileri, ÇAYKUR'un uyguladığı 25 kg kontenjan nedeniyle özel sektöre yönelmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

(ARTVİN) -Haber: Uğur İSTANBULLU

Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Yoldere köyündeki çay alım noktasında konuşan üreticiler, ÇAYKUR'un uyguladığı kontenjan nedeniyle yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi. Çay üreticisi Musa Balcı, "Kontenjan nedeniyle çayımızı veremiyoruz. Özel sektöre gidip çayımızı almaları için adeta yalvarıyoruz. İşçi tuttuk ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz" dedi. Fatma Köse de "Bizi özel sektöre muhtaç bıraktılar" ifadelerini kullandı.

Çay sezonunun başlamasıyla gözler yeniden çay üreticisine çevrildi. Kurban Bayramı'nın sona ermesinin ardından ÇAYKUR'un Hopa'da çay alımına dekarda 25 kilogram kontenjanla başlaması, üreticilerin tepkisini çekti. Bu yıl yaş çay alım fiyatı 35 lira olarak açıklanırken, üreticiler bu fiyatı da yetersiz buluyor. ÇAYKUR'un uyguladığı kontenjan nedeniyle özel sektöre yönelmek zorunda kaldıklarını belirten üreticiler, bu durumun hem fiyatların düşmesine hem de vadeli satışa mecbur kalmalarına yol açtığını söyledi. Üreticiler, işçilik ve diğer giderleri karşılamakta zorlandıklarını dile getiriyor.

"ÖZEL SEKTÖRE ZORLA VERMEK ZORUNDA KALIYORUZ"

Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Yoldere'de bulunan çay alım noktasında, çaylarını özel sektöre vermek zorunda kalan üreticiler ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Hopalı çay üreticisi Musa Balcı, uygulamaya tepki göstererek, "Bu ne biçim bir yönetim? Daha bayram yeni bitti, çay toplamaya başladık, kontenjan 25 kiloya düşürüldü. Dün işçi tuttuk, bugün çayı veremiyoruz. Özel sektöre zorla vermek zorunda kalıyoruz. Paramızı da aylar sonra alıyoruz. Benim kotam var, çayım var ama veremiyorum. Gidip özel sektöre 'çayımı al' diye adeta yalvarıyoruz. Bu insanların ne yapmasını istiyorlar" dedi.

Hopalı çay üreticisi Fatma Köse de yaşadıkları geçim sıkıntısına ilişkin, "Ne konuşayım? Markete gidemiyoruz, çarşıya inemiyoruz. Dokuz kişilik bir aileyiz. Çocuklar bir şey istiyor, 'para yok' diyoruz. Her gün aynı. Bizi bu hale getirdiler, özel sektöre muhtaç bıraktılar" ifadelerini kullandı.

Bir başka üretici, çay alımında yaşanan sıkıntıya dikkati çekerek, "Çay toplamaya sıkıntı yok ama kota var. İşçi parası var, hava şartları zor. Bu şekilde devam edecek gibi görünüyor" diye konuştu.

"

35 LİRALIK ÇAY BİZE 15 LİRA GİBİ GERİ DÖNÜYOR"

Hopalı çay üreticisi Rasim Köse, kontenjan uygulamasının üreticiyi zor durumda bıraktığını belirterek, "ÇAYKUR dekarda 25 kiloya düşürdü. Bizi özel sektöre mahkum etti. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. İşçiye, nakliyeye, yemeğe verdiğimiz para derken elimizde bir şey kalmıyor. 35 liralık çay bize 15 lira gibi geri dönüyor" diye konuştu.

Bir diğer üretici ise artan maliyetlere işaret ederek, "İşçi tutmuşuz, yemeğini, suyunu biz karşılıyoruz. Kontenjan 25 kiloya düşmüş, haberimiz yok. İşçiye para veriyoruz, nakliyeye para veriyoruz ama bize bir şey kalmıyor, sadece emeğimiz kalıyor" dedi.

Kaynak: ANKA

