Çaycuma Bisiklet Kulübü\'nün Yeni Başkanı Tülay Tuncel

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde faaliyette bulunan 'Çaycuma Bisiklet Kulübü'nün Olağan Genel Kurulu yapıldı. İki adayın yarıştığı kongrede mevcut başkan Erkan Akçelik seçimi kaybederek, kulübün yeni başkanı Tülay Tuncel oldu.

Çaycuma'da bir süredir faaliyetlerde bulunan Bisiklet Kulübü'nün Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurul'da mevcut başkan Erkan Akçelik yeniden başkanlık için adaylığını açıklarken, karşısına rakip olarak kadın aday Tülay Tuncel çıktı.

Kongre, Bisiklet Kulübü'ne ait faaliyet binasında gerçekleştirildi. Kongrede, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Gündemde yer alan başkanlık seçimlerinde Erkan Akçelik ve Tülay Tuncel, başkanlık adayı olarak üyelerin karşısına çıktı. Kulübün üyeleri başkanlık seçimlerinde tarafını kadın aday olan Tülay Tuncel'e vererek, seçimleri kazanan aday Tülay Tuncel oldu.

Seçimlerde 31 oy kullanıldı ve 1 oy geçersiz sayıldı. Sonuçlarla birlikte mevcut aday olan Erkan Akçelik 12 oy alırken, Tülay Tuncel ise 18 oy alarak Çaycuma Bisiklet Kulübü'nün yeni başkanı seçildi. Kulübe başkan olarak seçilen Tülay Tuncel'in yönetim kurulu da belli oldu. Buna göre başkan Tülay Tuncel, Başkan Yardımcısı Ahmet Dereli, Sayman Emre Can Kurt, Genel Sekreter Selin Ergil, Üye Nurten Köktürk oldu. Denetleme Kurulu ise Gülhan Çetin, Döndü Uzaldı ve Deniz Özger olarak belirlendi. - ZONGULDAK