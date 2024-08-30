Çaycuma'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Yerel

Çaycuma'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Çaycuma\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Çaycuma'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama töreni büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Törene çelenk sunulmasıyla başlayan program, bayrağın göndere çekilmesi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Kaymakam, Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı ve diğer yetkililerin katıldığı törende öğrenciler tarafından zaferin ruhunu yansıtan şiirler okundu. Kutlama programı, Kaymakamlık makamında düzenlenen Tebrikat Programı ile sona erdi.

30.08.2024 13:58  Güncelleme: 14:01
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Çaycuma'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama töreni büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya'nın katıldığı tören, Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından çelenk sunulmasıyla başladı.

Tören, şanlı Türk bayrağının göndere çekilmesi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. İlçe Askerlik Şube Başkanı Personel Astsubay Enis Taşkın, günün anlam ve önemini vurgulayan bir konuşma yaptı. Ardından, öğrenciler tarafından zaferin ruhunu yansıtan şiirler okundu.

Kutlama programı, Kaymakamlık makamında düzenlenen Tebrikat Programı ile sona erdi. Programa, Kaymakam Adem Kaya'nın yanı sıra Garnizon Komutan Vekili Deniz Piyade Yarbay Fatih Ahmet Demirel, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Tonga, Askerlik Şube Başkanı Personel Astsubay Enis Taşkın, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, kurum müdürleri, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çaycuma'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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