Çaycuma\'da Aşırı Yağışlar İçin Acil Toplantı

Yerel

Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya başkanlığında, il genelinde beklenen aşırı yağışlarla yaşanabilecek tehlikelere karşı acil bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, özellikle sel ve su baskınlarına karşı alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

İlgili kurumların temsilcilerinin katıldığı toplantıda, ilçede yaşanabilecek afet risklerine karşı hazırlıklar gözden geçirildi. Kaymakam Kaya, yaşanabilecek felaketlerin önlenebilmesi için tüm kurumların iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini belirtti. Vatandaşların güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması amacıyla acil eylem planlarının oluşturulmasının önemine dikkat çekildi.

Toplantıda, aşırı yağışların yol açabileceği su baskınları ve sel risklerine karşı erken uyarı sistemlerinin devreye alınması ve ilgili birimlerin koordinasyon içinde hareket etmesi kararlaştırıldı. Kaymakam Kaya, tüm kurumların hazırlıklarını hızla tamamlamalarını ve bir afet durumunda koordinasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülmesini istedi.

Toplantıda söz alan temsilciler, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların bilgilendirilmesi gerektiğini ve riskli bölgelerde önceden tedbir alınmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Acil eylem planlarının yanı sıra, kriz anında devreye girecek lojistik destek ve kurtarma ekiplerinin hazır olması gerektiği de gündeme

Toplantının ardından alınan kararlar doğrultusunda, ilgili kurumlar hızla harekete geçecek ve felaketlere karşı alınacak önlemler en kısa sürede hayata geçirilecek. Kaymakam Kaya, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, kötü hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. - ZONGULDAK