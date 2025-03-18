Çaycuma\'da Çanakkale Zaferi\'nin 110. yıldönümü kutlandı

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıldönümü ve Şehitler Haftası çerçevesinde Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde törenler düzenlendi. Törenler kapsamında Atatürk Anıtına çelenk sunuldu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene; İlçe Kaymakamı Adem Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Doğukan Orhan, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Garnizon Komutanı Deniz Piyade Yarbay Fatih Ahmet Demirel, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, İlçe Jandarma Komutanı binbaşı Samet Tonga, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, İlçe Özel İdare Müdürü Kemalettin Yaşar, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar, gaziler, öğretmenler, öğrenciler, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Tören, Atatürk Anıtına İlçe Kaymakamı Adem Kaya, İlçe Garnizon Komutanı Deniz Piyade Yarbay Fatih Ahmet Demirel ve Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve akabinde ise İstiklal Marşı okundu. Buradaki törenin ardından Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa geçildi.

Duygusal anlara sahne olan etkinlikte öğrenciler, Zeybek Halk Oyunu gösterisi, oratoryo, türküler, drama ve Çaycuma şehitlerine ithaf edilen slayt gösterisi sundu. Katılımcılar, öğrencilerin performanslarıyla Çanakkale ruhunu bir kez daha yaşama fırsatı buldu.

Programın sonunda "Atatürk ve Çanakkale Ruhu" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ödülleri, Kaymakam Adem Kaya, Deniz Piyade Yarbay Fatih Ahmet Demirel ve Belediye Başkanı Bülent Kantarcı verdi. - ZONGULDAK