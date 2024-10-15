Feci kazada yanarak hayatını kaybeden Musa Şen futbolcu çıktı

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Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Zonguldak- Ankara kara yolunun Kayıkçılar mevkiinde meydana gelen feci olayda, yoğun sisin etkisiyle iki aracın karıştığı kazada Musa Şen yanan araçta hayatını kaybetti.

FUTBOLCU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Şen'in futbolcu olduğu ortaya çıktı. Şen, 2022-2023 yıllarında Çaycumagücü spor ile Kayıkçılar Gençlerbirliğispor takımlarında forma giydiği öğrenildi. Yaşanan olayın ardından her iki spor kulübünden taziye mesajı yayımlandı. Mesajda; "2022-2023 Sezonunda futbol takımımızın formasını terleten Musa Şen kardeşimizin, elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüz, Musa Şen kardeşimizin sevenlerine ve Kayıkçılar Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne baş sağlığı, ailesine sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.