Çaycuma\'da Mandacılık Toplantısı

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde mandacılığın geliştirilmesi amacıyla Kaymakam Adem Kaya başkanlığında ön değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, projenin detayları ve izlenecek yol haritası ele alındı.

Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Nihat Ağan, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Metin Demir, Çaycuma TSO Başkanı Zekai Kamitoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Verim ve Kaymakamlık Proje Ofisi Sorumlusu Vedat Semerci katıldı.

Katılımcılar, mandacılık sektörünü geliştirmek ve bölge ekonomisine katkı sağlamak amacıyla atılacak adımlar üzerine fikir alışverişinde bulundu. - ZONGULDAK