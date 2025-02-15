Çaycuma'da Sokak Hayvanları İçin Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Çaycuma'da Sokak Hayvanları İçin Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi

Çaycuma\'da Sokak Hayvanları İçin Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde, sokak hayvanlarının bakım ve barınma koşullarını iyileştirmek amacıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Kaymakam Adem Kaya başkanlığında yapılan toplantıda, yaşam alanlarının geliştirilmesi için çözüm önerileri tartışıldı.

15.02.2025 10:38  Güncelleme: 10:41
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Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde Kaymakamı Adem Kaya başkanlığında, ilçe belediye başkanları ve ilgili kamu kurum ve kuruluş amirlerinin katılımıyla sokak hayvanları barınağı değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantı, ilçedeki sokak hayvanlarının bakım ve barınma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, sokak hayvanlarının barınma ve bakım durumları detaylı bir şekilde ele alınarak, mevcut sorunlar masaya yatırıldı. İlgili yetkililer, sokak hayvanlarının yaşam alanlarının iyileştirilmesi, sağlıklarının korunması ve barınma koşullarının daha da geliştirilmesi için çözüm önerilerini tartıştı.

Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya, toplantının ardından yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının refahı için çalışmaların hızla devam edeceğini belirtti. Kaymakam Kaya, hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik yeni projelerin hayata geçirilmesi için tüm kurumlarla işbirliği içinde olacaklarını vurguladı.

Toplantıya katılan belediye başkanları ve kamu kurum yetkilileri, sokak hayvanlarına yönelik duyarlılığın artırılması gerektiğini ve ilçede sürdürülebilir bir çözüm için ortaklaşa adımlar atılmasının önemine dikkat çekti. Bu toplantının, sokak hayvanlarının yaşam haklarının daha iyi korunabilmesi için atılacak önemli bir adım olduğu ifade edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çaycuma'da Sokak Hayvanları İçin Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

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