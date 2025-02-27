Çaycuma'da Ultra Trail Maratonu Hazırlıkları - Son Dakika
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Yerel

Çaycuma'da Ultra Trail Maratonu Hazırlıkları

Çaycuma\'da Ultra Trail Maratonu Hazırlıkları

Çaycuma, 55 kilometrelik ultra trail maratonu için toplantı yaptı, doğa tutkunlarını bekliyor.

27.02.2025 09:45
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Çaycuma, doğa ve macera tutkunlarını heyecanlandıracak büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İlçede düzenlenmesi planlanan ve toplamda 55 kilometre uzunluğa ulaşan ultra trail dağ maratonu için ilk planlama toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Adem Kaya başkanlığında yapılan toplantıya, Kaymakamlık Proje Ofisi Sorumlusu Vedat Semerci, Organizasyon şirketi yetkilisi Sinan Osma ve ilgili şirket yetkilileri Mertcan ve Hasan Başköy katıldı.

Toplantıda, maratonun rotası, güvenlik önlemleri ve organizasyon süreciyle ilgili detaylar ele alındı. Doğa içinde benzersiz bir deneyim sunması beklenen ultra trail maratonu, Filyos Vadisi ve çevresindeki doğal güzellikler arasında koşulacak. Bu kapsamda heyet, Tios Antik Kenti'ni ziyaret ederek, Antik Tios Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım'dan parkur rotaları üzerine bilgi aldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çaycuma'da Ultra Trail Maratonu Hazırlıkları - Son Dakika

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