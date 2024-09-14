Çaycuma\'nın Genç Tenisçileri İl Birinciliği\'nde Şampiyon Oldu

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2-07 Eylül 2024 tarihleri arasında Zonguldak'ta düzenlenen Tenis İl Birinciliği müsabakalarında büyük başarı elde eden Çaycuma'nın genç sporcuları, Kaymakam Adem Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Çaycuma'yı başarıyla temsil eden sporculardan Ferkan Arslan, 12 yaş erkekler kategorisinde birinci olurken, Ecrin Kaya 14 yaş kızlar kategorisinde, Yusuf Ali Özdemir ise 14 yaş erkekler kategorisinde şampiyon oldu. Genç sporcular, müsabakalarda rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıkmayı başardılar.

Kaymakam Adem Kaya, şampiyon sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Sporculara hediyeler takdim eden Kaya, Çaycuma Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, ve sporcuların yetişmesinde emeği geçen antrenörler Şafak Çelen, Muhammed Berber, Osman Fırat Özer, Oğulcan Özdemir ve Türkalp Arslan'a teşekkür etti. Kaymakam Kaya, ilçemizin gençlerinin sporda gösterdiği bu başarıların gurur verici olduğunu ve her zaman destek olacaklarını belirtti.

Müsabakalarda şampiyon olan genç sporcularımız, hedeflerinin ulusal ve uluslararası başarılar olduğunu ifade ettiler. - ZONGULDAK