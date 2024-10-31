Çayırdüzü Mahallesi Sakinleri Baraj İnşaatını Bekliyor - Son Dakika
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Çayırdüzü Mahallesi Sakinleri Baraj İnşaatını Bekliyor

Çayırdüzü Mahallesi Sakinleri Baraj İnşaatını Bekliyor

Erzurum'un Horasan ilçesinde içme suyu sorunu yaşayan Çayırdüzü Mahallesi sakinleri, 60 yılı aşkın süredir planlaması beklenen barajın bir an önce inşaatına başlanmasını istiyor. Proje, bölgedeki tarım ve hayvancılığa katkı sağlamanın yanı sıra Horasan'daki içme suyu sıkıntısını gidermeyi hedefliyor.

31.10.2024 15:54  Güncelleme: 15:59
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Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Çayırdüzü Mahallesi'nde içme suyu sorunu yaşayan vatandaşlar, 60 yılı aşkın süredir planlaması yapılmış bir vaziyette bekleyen Çayırdüzü köyü barajının bir an önce yapılmasını istiyor.

Yıllardır içme suyu sorunu yaşayan Çayırdüzü Mahallesi sakinleri, 60 yılı aşkın süredir planlaması tamamlanmış bir vaziyette bekleyen Çayırdüzü köyü barajının bir an önce inşaatına başlanmasını istiyor. Mahalle sakinleri, bölgenin tarım ve hayvancılığına katkı sağlaması amacıyla planlanan projenin hayata geçirilmesiyle Horasan'da yaşanan içme suyu sıkıntısının da giderileceğini belirttiler.

Osmanlı Ocakları Çayırdüzü Belde Başkanı Cemil Karakaş, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada vatandaşların bir an önce mağduriyetinin giderilmesi adına Çayırdüzü köyü barajının yapılmasının elzem bir hal aldığını ifade etti. Karakaş, "60 yılı aşkın planlaması yapılan barajın projesi ve her türlü zemini hazırdır. Bölgenin tarım ve hayvancılığına katkı sağlayacak baraj, aynı zamanda büyük bir sorun haline gelen Horasan'ın içme su sıkıntısını da ortadan kaldıracaktır. Osmanlı Ocakları Genel Başkanımız Kadir Canpolat'ın önderliğinde üzerimize düşen her türlü vazifeye hazırız. Bu anlamda Horasan Belediye Başkanımız Hayrettin Özdemir'in de konuya müdahil olmasını beklemekteyiz. Aynı şekilde Erzurum milletvekillerimizi de Çayırdüzü köyü barajı için duyarlı olmaya bekliyoruz. Ankara'da yapılacak olan 1. Çayırdüzü Köyü Barajı toplantısına bölge muhtarlarımızı, siyasi parti ayırt etmeksizin tüm Horasanlı, Erzurumlu ve ülkemizin kalkınmasını isteyen her siyasetçiyi genel merkez binamıza davet ediyor, bu konun nihayete erdirilmesini talep ediyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çayırdüzü Mahallesi Sakinleri Baraj İnşaatını Bekliyor - Son Dakika

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