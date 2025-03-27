Çayırova Belediyesi\'nden E-Moloz Uygulamasıyla Sıfır Atık Dönemi

Çayırova Belediyesi, ilçe sakinlerinin yaşamlarını kolaylaştırmak ve belediye hizmetlerine daha rahat ulaşımlarını sağlamak amacıyla e-moloz uygulamasını devreye aldı.

Çayırova Belediyesi'nin yeni uygulaması e-moloz, vatandaşların hizmetine açıldı. Sıfır atık alanında yapılan öncü çalışmalarla takdir toplayan Çayırova Belediyesi, e-Moloz uygulamasıyla birlikte, inşaat atıklarının da çevreye gelişigüzel atılmasının önüne geçerek, atıkların planlı şekilde toplanarak bertaraf edilmesini amaçlıyor.

Hizmete alınan uygulama sayesinde Çayırova Belediyesi'nin internet sitesine giren ilçe sakinleri hızlı işlemlerden e-Moloz sekmesine ulaşabilir. Bu sayfa üzerinden kendilerinden istenen bilgileri giren ilçe sakinleri, çuval ya da kamyon cinsini seçerek, taleplerini oluşturabiliyor. - KOCAELİ