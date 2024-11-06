Çayırova'da Çocuk Kulüplerinde Sonbahar ve Pasta Etkinlikleri Gerçekleşti - Son Dakika
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Çayırova'da Çocuk Kulüplerinde Sonbahar ve Pasta Etkinlikleri Gerçekleşti

Çayırova\'da Çocuk Kulüplerinde Sonbahar ve Pasta Etkinlikleri Gerçekleşti

Çayırova'da, çocuk kulüplerinde düzenlenen sonbahar etkinliği ve pasta yapımına veliler de katıldı. Etkinliklerde çocuklar ve aileleri birlikte keyifli anlar yaşadı.

06.11.2024 15:35  Güncelleme: 15:36
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Çayırova'da miniklerin okul öncesi eğitim aldığı ve geleceğe hazırlandığı çocuk kulüplerinde veli katılımlı sonbahar ve pasta etkinliği gerçekleştirildi. Programlar renkli anlara sahne oldu.

İnönü Mahallesi'nde bulunan Yunus Ergüz Çocuk Kulübü'nde sonbahar etkinliği yapıldı. Müzik öğretmenlerinin de güzel melodileriyle eşlik ettiği veliler ve çocuklar, hep birlikte sonbaharın renklerini hazırladıkları tablolara yansıttı. Çayırova Belediye Başkanvekili Seyhan Dünmez'in de katıldığı program sonrasında veliler, çocuklarıyla birlikte etkinlik yapmanın keyfine vardı.

Bir diğer etkinlik ise Akse Mahallesi'nde bulunan Hakcan Döven Çocuk Kulübü'nde gerçekleştirildi. Veli katılımlı olarak yapılan programda minikler ve aileleri pasta yaptı. Minik şefler ve aileleri hep birlikte pastalarını hazırlayarak gönüllerince süsledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çayırova'da Çocuk Kulüplerinde Sonbahar ve Pasta Etkinlikleri Gerçekleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çayırova'da Çocuk Kulüplerinde Sonbahar ve Pasta Etkinlikleri Gerçekleşti - Son Dakika
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