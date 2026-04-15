Çayırova\'da 200 yataklı hastane ve meslek lisesi inşaatları hızla yükseliyor

Çayırova'da yapımı devam eden 200 yataklı devlet hastanesi ile meslek lisesi projelerinde inşaat çalışmaları sürüyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede inşası süren Çayırova Devlet Hastanesi ile Doğa Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Otomasyon Atölyesi şantiyelerini ziyaret etti. İlçe sakinleri tarafından uzun süredir beklenen 200 yataklı devlet hastanesinin şantiye sahasını gezen Çiftçi, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Projenin hızla ilerlediğini belirten Çiftçi, "Hastane inşaatımızda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Deprem izolatörlerinde artık sona yaklaşmış durumdayız. Bir yandan kat kolon imalatlarına başlarken, diğer yandan da kat döşeme beton çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Yeni eğitim yuvası şekilleniyor

Belediye Başkanı Çiftçi, daha sonra Şekerpınar Mahallesi'nde yükselen Doğa Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Otomasyon Atölyesi projesinin şantiyesine geçti. Derslik alanında birinci kat tabla beton serimi yapılan, otomasyon atölyesi alanında ise kolon betonları dökülerek perde duvar imalatı gerçekleştirilen okul inşaatını yerinde inceleyen Çiftçi, ilçeye yeni bir eğitim vizyonu kazandıracak bu projenin de yakından takipçisi olduklarını kaydetti. - KOCAELİ