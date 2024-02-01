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Çayırova'da Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi Hizmete Girdi - Son Dakika
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Yerel

Çayırova'da Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi Hizmete Girdi

Çayırova\'da Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi Hizmete Girdi

Çayırova'da faaliyetlerine başlayan Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi, yaralı ve hasta olan sahipsiz hayvanların bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini sunuyor. Merkeze başvuran vatandaşlar, canlı odaklı hizmetten memnun olduklarını belirtiyor. Merkezde klinik, sahiplendirme ve tedavi alanları bulunurken, kedi ve köpek sahiplenmek isteyenlere de yardımcı olunuyor. Belediyenin bu hizmeti takdirle karşılanıyor.

01.02.2024 09:19
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Çayırova'da geçtiğimiz aylarda faaliyetlerine başlayan Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, yaralı ve hasta olan sahipsiz hayvanların, bakımları, tedavileri ve rehabilitasyonları yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çayırova Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla ilçeye kazandırılan ve açıldığı günden bu yana sokak hayvanlarının yaralarına merhem olan merkeze başvuran vatandaşlar, buradaki hizmetten oldukça memnun. Canlı odaklı hizmetin en güzel şekilde sergilendiği merkezde, sokak hayvanları için klinik, kedi ve köpekler için sahiplendirme ve tedavi alanları yer alıyor. Ayrıca hastalanan, yaralanan sokak hayvanlarının tedavisi ve kısırlaştırma işlemleri yapılırken, merkezde, kedi ve köpek sahiplenmek isteyenlere yardımcı olunuyor.

Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yaşadığı yerdeki kediler için başvuran Gürkan Sezgin, "Buradaki hizmetten gayet memnunum. Hocamız, asistan arkadaşlarımız ve diğer personeller çok sıcakkanlı, güler yüzlü ve alanında yetkin arkadaşlar. Yaklaşık 10-15 tane sokak kedisi getirdim ve burada aldıkları tedavi sonrasında gayet sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Belediyemiz son zamanlarda bu alanda çok güzel çalışmalar yürütüyor. Yakından takip ediyorum. Çok güzel bir yer ve çok güzel bir bina. Ben ve sokak gönüllüsü arkadaşlarımız, belediyenin bu hizmetinden gayet memnun" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çayırova'da Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi Hizmete Girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çayırova'da Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi Hizmete Girdi - Son Dakika
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