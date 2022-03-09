Çayırova Menderesspor, Kocaeli Süper Amatör Lig'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Çayırova Menderesspor, Kocaeli Süper Amatör Lig'e yükseldi

09.03.2022 17:56

- Çayırova Menderesspor, Kocaeli Süper Amatör Lig'e yükseldi Kocaeli 1. Amatör Küme Play-Off müsabakalarında Şirinspor'u 3-1 mağlup eden Çayırova Menderesspor Kocaeli Süper Amatör Lig'e yükseldi.

- Çayırova Menderesspor, Kocaeli Süper Amatör Lig'e yükseldi

KOCAELİ - Kocaeli 1. Amatör Küme Play-Off müsabakalarında Şirinspor'u 3-1 mağlup eden Çayırova Menderesspor Kocaeli Süper Amatör Lig'e yükseldi.

Kocaeli 1. Amatör Küme'den Süper Amatör Lig'e yükselmek için oynanan Şirinapor - Çayırova Menderesspor Play-Off müsabakasında heyecan yaşandı. Şirinspor, 90. dakikaya kadar 1-0'lık üstünlüğünü korurken, Çayırova Menderessporlu futbolcu Enes Reisli 90+4. dakikada sahneye çıkarak takımının beraberlik golünü attı. Bu golün ardından maç uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında kıyasıya mücadele eden iki takım da gol arayışı içinde bulundu. Çayırova Menderesspor, 102. dakikada Tuğber Önen'in attığı gol ile 1-2 öne geçti. 118. dakikada ise Enes Reisli takımını 1-3 öne geçiren golü attı. Müsabakayı 3 golle kazanan Çayırova Menderesspor, Kocaeli Süper Amatör Lig'e yükselen taraf oldu. Futbolcular ve taraftarlar maçın ardından büyük mutluluk yaşadı.

Çayırova Menderesspor, Kocaeli Süper Amatör Lig'e yükseldi
Çayırova Menderesspor, Kocaeli Süper Amatör Lig'e yükseldi
Çayırova Menderesspor, Kocaeli Süper Amatör Lig'e yükseldi

YORUMLAR
500
Son Dakika | İş kazasında ölen işçi toprağa verildi Son Dakika | İş kazasında ölen işçi toprağa verildi Son dakika... Çayırova Menderesspor, Kocaeli Süper Amatör Lig'e yükseldi Son dakika... Çayırova Menderesspor, Kocaeli Süper Amatör Lig'e yükseldi

Amatör Lig, Çayırova, Play Off, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çayırova Menderesspor, Kocaeli Süper Amatör Lig'e yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
17:54 Selda Bağcan'dan Gülşen'e eleştiri geldi: Tasvip etmiyorum
17:39 Enes Ünal başarısıyla gururlandırdı! Yine ayın oyuncusu seçildi
17:30 Hamile kadın doktorun söyledikleriyle neye uğradığını şaşırdı! İkinci rahminden de hamile kaldı
17:22 Zelenski isyan etti: Hava sahasını kapatmazsanız, bu felaketten siz de sorumlu olacaksınız
17:15 Galatasaray'dan 13 hakem kararına tepki geldi: Türk futbolundaki büyük sorunların varlığının bir kabulüdür
17:03 Tren istasyonunda herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye giren çift, az kalsın linç ediliyordu
16:55 Son dakika: Akaryakıta bir zam daha! Benzin 21 lirayı, motorin ise 25 lirayı geçti
16:53 Barcelona'nın hocası Xavi itiraf etti: Kerem Aktürkoğlu beni şaşırttı
16:49 Gezici Araştırma'nın Şubat 2022 anketi açıklandı! Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekti
16:49 İstanbul'da yoğun kar yağışı alarmı! İşte önlem için uygulanacak kısıtlamaların tamamı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 18:16:15. #1.12#
SON DAKİKA: Çayırova Menderesspor, Kocaeli Süper Amatör Lig'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement