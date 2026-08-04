Cebike Jandarma Karakolu İncelemesi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun ilçesinde yapımında sona gelinen Cebike Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Asrın felaketinin ardından yaraların sarıldığı Hatay'da kamu binaları yükselmeye devam ediyor. Depremin ardından yeni bir yaşam merkezinin kurulduğu İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde jandarma karakolu yapılması için inşalara başlanmıştı. Vali Mustafa Masatlı, yapımında sona gelinen Cebike Jandarma Karakol Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu.

İncelemeler sırasında yürütülen çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Masatlı, yapım sürecini yerinde değerlendirdi.

Yeni hizmet binasının tamamlanmasının ardından güvenlik hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Vali Masatlı, Cebike Jandarma Karakol Komutanlığı'nın yeni hizmet binasının Jandarma Teşkilatı'nın hizmet kapasitesini güçlendireceğini ve vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin niteliğini daha da artıracağını ifade etti.