ÇEDES Projesi kapsamında Ardahan Huzurevi ziyaret edildi

Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında Çıldır Müftülüğü ve Çıldır Milli Eğitim Müdürlüğü Ardahan Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Kur'an okunup dua edildi. Huzurevi sakinlerinin yaptığı el işi çalışmaları incelendi.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız " Huzurevi yönetimi ve Sakinleri ile sohbet edilerek yaptıkları etkinlikleri inceleme fırsatı bulduk. Huzurevi sakinlerimizin hayır dualarını aldık " dedi.

Çıldır İlçe Müftüsü Abdullah Doğan ise " Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi Ortaokullar, İmam-Hatip Ortaokulları ile İmam Hatip Liselerindeki öğrencilerin Milli Eğitimin 10 kök değeri üzerine bina edilmiş, aklı selim, kalbi selim ve zevki selim bireyler yetiştirebilmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığının ortaklaşa yürütmüş olduğu bir projedir.Bu kapsamda bizde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte hazırlamış olduğumuz projemiz kapsamında Ardahan Huzurevini ziyaret ettik. Burada bulunan yaşlılarımızla sohbet edip hayır dualarını aldık" dedi.

Huzurevi yönetimi ve sakinleri ziyaretten oldukça memnun olduklarını dile getirdiler.

Ziyarete İlçe Müftüsü Abdullah Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, Şube Müdürü Serap Saraç, öğretmen ve öğrenciler katıldı. - ARDAHAN