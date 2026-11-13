ÇEDES Projesi kapsamında minikler hem eğlendi hem tarihi öğrendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

ÇEDES Projesi kapsamında minikler hem eğlendi hem tarihi öğrendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ÇEDES Projesi kapsamında minikler hem eğlendi hem tarihi öğrendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yunus Emre Gençlik Merkezi, "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) Projesi kapsamında Şehit Mehmet Taş İlkokulu öğrencilerini ağırladı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yunus Emre Gençlik Merkezi, "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) Projesi kapsamında Şehit Mehmet Taş İlkokulu öğrencilerini ağırladı.

Merkezi ziyaret eden ilkokul öğrencileri için gençlik liderleri ve eğitmenler eşliğinde çeşitli atölye ve farkındalık çalışmaları düzenlendi. Program kapsamında çocuklarla "Aile Bütünlüğü" temalı eğitici drama oyunları oynanırken, gerçekleştirilen sunumlarla konuya dikkat çekildi. Ardından resim atölyesinde boyama çalışmaları yapan öğrenciler, müzik etkinliğinde hep birlikte şarkılar söyleyerek keyifli vakit geçirdi. Merkezdeki etkinliklerin ardından öğrenciler ve gençlik merkezi ekibi, tarihi Odunpazarı bölgesine kültür gezisi düzenledi. Bölgedeki sanat atölyelerini dolaşarak zanaatkarların çalışmalarını yakından izleyen minikler, tarihi mekanları ziyaret edip hatıra fotoğrafları çektirdi.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerMehmet TaşEskişehirGençlikYerelSporSon Dakika

AVM’de kadınlara saldırdı Karşısına çıkan genç tek yumrukla yere serdi AVM'de kadınlara saldırdı! Karşısına çıkan genç tek yumrukla yere serdi
ABD’de İran korkusu Trump’ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor ABD'de İran korkusu! Trump'ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı Büyük faciayı önlemişler Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler
Kuzey Kore 78 yıllık bayrağını değiştirdi: Yıldız kaldı, ölçü değişti Kuzey Kore 78 yıllık bayrağını değiştirdi: Yıldız kaldı, ölçü değişti
Mağlubiyetin ardından bir kötü haber daha Milli yıldız Fransa maçında yok Mağlubiyetin ardından bir kötü haber daha! Milli yıldız Fransa maçında yok
Bir neslin hafızasına kazınmıştı Ayça_22 hakkında şaşırtan iddia Bir neslin hafızasına kazınmıştı! Ayça_22 hakkında şaşırtan iddia
11:22
Galatasaray’da Osimhen müjdesi Beşiktaş derbisi için karar verildi
Galatasaray'da Osimhen müjdesi! Beşiktaş derbisi için karar verildi
11:11
Cemre Baysel sonunda itiraf etti Milli futbolcuyla aşk yaşıyor
Cemre Baysel sonunda itiraf etti! Milli futbolcuyla aşk yaşıyor
10:57
İspanyollar Arda Güler’i yere göğe sığdıramadı Messi ve Beckham dediler
İspanyollar Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı! Messi ve Beckham dediler
10:46
Koleksiyonu ortaya çıktı İşçilere tazminatı çok gören patronunun lüks sevdası
Koleksiyonu ortaya çıktı! İşçilere tazminatı çok gören patronunun lüks sevdası
10:43
Daha neler göreceğiz Akıllara durgunluk veren vurgun düzeni
Daha neler göreceğiz! Akıllara durgunluk veren vurgun düzeni
10:19
TFF resmen açıkladı Milli futbolcu kamptan ayrıldı
TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 11:25:43. #.0.3#
SON DAKİKA: ÇEDES Projesi kapsamında minikler hem eğlendi hem tarihi öğrendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android