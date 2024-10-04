ÇEDES Projesi Toplantısı Gerçekleşti

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Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum(ÇEDES) projesi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney başkanlığında, İl Müftüsü Bayram Danacı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse ve ilgili şube müdürlerinin katılımıyla yapıldı. Toplantıda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu, yapılan projeler değerlendirildi, hayata geçirilmesi planlanan projeler ve etkinlikler üzerine konuşuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan ve 3 yıldır devam eden proje kapsamında, Bayburt'ta birçok alanda öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler gerçekleştirildi. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte faaliyetlerin, etkinliklerin aralıksız olarak devam edileceğinin altının çizildiği toplantıda, yapılması planlanan faaliyetler hakkında istişarelerde bulunuldu. - BAYBURT