Çekmeköy\'de "Susam Sokağı" hizmete açıldı

Çekmeköy Belediyesi, çocukların güvenle oynayıp eğlenirken öğrenebileceği örnek bir projeyi daha hayata geçirdi. Aydınlar Mahallesi'nde bulunan Yeşilyurt Sokak, tamamen çocuklara özel olarak düzenlenerek "Susam Sokağı" adıyla hizmete açıldı.

Çocuk odaklı projelerine bir yenisini daha ekleyen Çekmeköy Belediyesi, Necati Alkan Spor ve Kültür Merkezi'nin hemen önünde yer alan sokağı, çocukların fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerine katkı sunacak şekilde yeniden tasarladı. Proje kapsamında sokak, güvenli ve trafiğe kapalı bir oyun alanına dönüştürüldü. Susam Sokağı'nın açılışı Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Aydınlar Mahalle Muhtarı Mehmet Sarıdağ, aileler ve çok sayıda çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta çocuklar oyun alanlarını ilgiyle keşfederken, aileler projeye yoğun ilgi gösterdi.

Susam Sokağı'nda; labirent, satranç ve dama, masa tenisi, taklit oyunu, UFO oyunu, uzun atlama, köşe kapmaca, alfabe tırtılı ve sek sek gibi hem eğitici hem de eğlenceli oyun alanları yer alıyor. Renkli zemin tasarımları ve dikkat çekici görsellerle donatılan sokak, çocukların ilgisini çekecek şekilde hazırlandı.

"Umarım çocuklarımızın yüzü güler, burada mutlu olurlar"

Susam Sokağı'nın açılışında konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Burası senelerden beri ihmal edilmiş. Hizmetten almadığı dört tane mahallemizden bir tanesi burası. Bu alanda yeşil alan olmadığı, kamu binalarının devamlı olarak burada olmadığı için de bunu gözönününde bulundurduk. Ama burada bir sokağı hayata geçirdik. Adını da Susam Sokağı koyduk. Bir tarafı okul, bir tarafı bir bizim spor merkezimiz, güvenli, emniyetli bir yer. Çocuklarımızın eğleneceği, güleceği, mutlu olacağı bir alan oluşturduk. Şimdi de geçmişe dönük nostalji olsun diye Susam Sokağı koyduk. Umarım çocuklarımız burada yüzleri güler. Çocuğumuz gülerse onlar yüzü güldüğü zaman mutlu olduğu zaman komşularımız da mutlu olur. Aileleri de huzurlu mutlu bir şekilde çocuklarının güvenli, emniyetli bir de oynadığının oyun alanını gördükleri takdirde çocuğunu gönül rahatlığıyla burada eğlenmesini sağladığı için de mutlu ve huzurlu olacaklar. Burası hem komşularımız için hem de Çekmeköylü çocuklarımız için önemli bir yer oldu. Ama bu dört mahallemizde de bu gibi yerlerin çoğaltacağız. Varsa bile trafiğe kapalı, rahat edeceğimiz bir alan olduğu takdirde hepsini bu konuma getireceğiz. Umarım çocuklarımızın isteği ve taleplerini yerine getirmiş olacağız. Zaten bu alanda oyun alanı çok dar, yeşil alanımız yok, halkımız yok. Biz de boş bulduğumuz çıkmaz sokakları değerlendirmeye çalışıyoruz. Güzel bir yerimiz oldu. Umarım çocukların çığlığı sonsuza dek sürer. Onların yüzü güler. Çekmeköy'de mutlu olur diyorum. Bize de mutlu oluruz diyorum" dedi.

Dijital ekranlardan uzak, sokak oyunlarını yeniden çocukların hayatına kazandırmayı hedefleyen Susam Sokağı; paylaşmayı, birlikte vakit geçirmeyi ve hayal kurmayı teşvik eden bir yaşam alanı olarak öne çıkıyor. Çekmeköy'de çocuklara özel hayata geçirilen ilk sokak projesi olma özelliğini taşıyan Susam Sokağı, mahalle kültürünü canlandırmayı amaçlıyor. - İSTANBUL